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Összes sorozat

  • Testszőrtelenítőhöz való csereszitafej
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  • Testszőrtelenítőhöz való csereszitafej
  • Testszőrtelenítőhöz való csereszitafej
  • Testszőrtelenítőhöz való csereszitafej
  • Testszőrtelenítőhöz való csereszitafej
  • Testszőrtelenítőhöz való csereszitafej
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  • Testszőrtelenítőhöz való csereszitafej
  • Testszőrtelenítőhöz való csereszitafej
  • Testszőrtelenítőhöz való csereszitafej
  • Testszőrtelenítőhöz való csereszitafej

Body Groomer replacement foilBG2010

BG2010/43

4.9
| (39) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Testszőrtelenítőhöz való csereszitafej
Csere-borotvaszitafej a BG34XX, BG54XX, BG74XX, BG94XX sorozatú testszőrtelenítőkhöz
Összes előny megtekintése

A világ legkedveltebb férfi elektromos ápolómárkája1

A legjobb eredmény érdekében 12 havonta cserélje

Testszőrtelenítőhöz való csereszitafej

  • Triple Protect borotválórendszer

  • 100%-ban zuhanyzásbiztos

  • 12 havonta cserélje

Szabadalmaztatott vágási technológia, amely gyengéd a bőrhöz

Szabadalmaztatott vágási technológia, amely gyengéd a bőrhöz

A Triple Protect borotválórendszer gyöngyház vágóélei nagyobb kényelmet nyújtanak a bőr számára, gyémántalakú nyílásai könnyedén megemelik a bőrt, a védőelem pedig jelentősen csökkenti a bőrirritációt.

Gyengéd és alapos borotválás akár 0,2 mm-es hosszig

Gyengéd és alapos borotválás akár 0,2 mm-es hosszig

Vágási technológiánk az akár 0,2 mm hosszúságú szőrszálakat sem kíméli, így alapos és pontos szőrtelenítést biztosít. A gyémántalakú borotvaszita selymes és egyenletes eredményt hagy maga után, ezzel gondoskodva a puha és üde érzetű bőrről.

100%-ban zuhanyzásbiztos kialakítás a kényelmes szőrtelenítésért – akár nedvesen, akár szárazon

100%-ban zuhanyzásbiztos kialakítás a kényelmes szőrtelenítésért – akár nedvesen, akár szárazon

A 100%-ban zuhanyzásbiztos kialakításnak köszönhetően a testszőrtelenítőt nedvesen és szárazon is használhatja, így minden egyes alkalommal kényelmes és kellemes élményben lehet része. Ráadásul a tisztítása is gyerekjáték.

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.9

5-ből

39

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

26/05/2026

Slovensko

Slovensko

Výborný strojček, ktorý splnil očakávania

+ výborný strojček na holenie tela aj intímnych partií + holiacej planžete na intímne partie plne dôverujem + bezpečný princíp holenia, bez porezania + oholí veľmi dobre a bez zbytočného stresu + nástavce pevne držia a počas holenia neodpadávajú + veľmi dobrá aj zastrihávacia časť + praktické prisvietenie na miesto holenia + príjemná ergonómia a dobré držanie v ruke + slušná výdrž batérie + podľa mňa jedna z najlepších možností na holenie tela a intímnych partií v rozumnej cene Philips BG7470/15 hodnotím veľmi pozitívne. Po skúsenostiach s inými strojčekmi mi tento model konečne dáva pocit istoty a dôvery hlavne pri holení intímnych partií. Holiaca planžeta je podľa mňa navrhnutá bezpečne, neporeže, holí veľmi dobre a človek sa pri používaní nemusí báť každého pohybu. Veľké plus sú aj pevne držiace nástavce, ktoré počas holenia neodpadávajú, dobrá zastrihávacia časť, prisvietenie na holené miesto, príjemná ergonómia a slušná výdrž batérie. Ako celok ho vnímam ako veľmi vydarený produkt a možno aj jednu z najlepších možností pre holenie tela a intímnych partií v rozumnej cenovej kategórii. Za mňa výborný strojček, ktorý splnil očakávania.

Előnyök

Uviedol som

Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Flexibilné hlavy 2D a duálny zastrihávací systém

Date of Use 2026-05-12

Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Flexibilné hlavy 2D a duálny zastrihávací systém

Date of Use 2026-05-12

11/07/2026

România

România

Produs calitate pret ok

Un produs bun. Nu am reusit sa ma tai. M am ciupit foarte putin insa fara taietura etc. Nu m am iritat oricat de tare am apasat

Előnyök

Pret decent garantie extinsa

Hátrányok

Foarte finute piesele de schimb si geanta de voies este penibila

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns

Date of Use 2026-07-10

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns

Date of Use 2026-07-10

04/03/2026

România

România

Ellenőrzött vevő

Foarte bun.

Sunt foarte mulțumit de acest produs.Tunde și rade eficient, fără să tragă părul sau să irite pielea. Este rezistent la apă, ușor de curățat și bateria ține destul de mult și se încarcă rapid.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Egy 2024-ben 16 003, elektromos testápoló eszközt használó férfi körében végzett online felmérés. 