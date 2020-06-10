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Gyártás megszűnt
Erőteljes szárítás és gondoskodás, bárhol
A Philips Essential hajszárítóval hatékonyan és kíméletesen száríthatja meg haját. A készülék 1800 W-os szárítóerővel és ionos ápolással gondoskodik a haj csillogásáról. Kompakt kialakításának és lehajtható fogantyújának köszönhetően tökéletes választás minden útjára.
1800 W
Ionos ápolás
Behajtható fogantyú
Univerzális feszültségválasztás
Az 1800 W-os hajszárító optimális légáramlást biztosít a gyönyörű eredményért, minden nap.
A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal a haj fényesebb és ragyogóbb lesz.
A ThermoProtect hőmérséklet-beállítás optimális szárítási hőmérsékletről gondoskodik, és további védelmet nyújt a hajnak a túlmelegedés ellen. Változatlanul erős légárammal érheti el a legjobb eredményt, mindezt gondoskodás mellett.
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4.9
5-ből
18
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Mester34
10/06/2020
Magyarország
Nagyon bejön!
Számunkra teljesen tökéletes korábbi hajszáritóhoz képest csendesebb és nem égeti a hajat. És ami meglepett minket hogy hajszáritás után nem áll égnek a haj.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Essential BHD007/00 Hajszárító
Használat dátuma 2019-05-10
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Essential BHD007/00 Hajszárító
Használat dátuma 2019-05-10
kviki0305
20/10/2019
Magyarország
Szuper készülék, igazán hatékony
Praktikus, kicsi mégis erős hajszárító. Kisfiam fürdőszobájába vettem, de utazáshoz is kiváló.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Essential BHD007/00 Hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Essential BHD007/00 Hajszárító
Gitta
24/01/2019
Magyarország
Könnyű használat
Könnyű használni a készüléket és a nagy teljesítménynek köszönhetően gyors a használata. Nem túl hangos.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Essential BHD007/00 Hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Essential BHD007/00 Hajszárító
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