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Gyártás megszűnt

DryCare EssentialHajszárító

BHD030/00

4.8

| (48) Értékelések | 98% ajánlja ezt a terméket

Kompakt és nagy teljesítményű, ionos ragyogással

A hajszárító kompakt és könnyű kialakítása 2000 W-os teljesítményt rejt, így kényelmesen használható, miközben nem kell lemondania a nagy teljesítményű hajszárítás élményéről sem. Az ionoknak köszönhetően a haj sima, egyenes és csodálatosan ragyogó lesz.

Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

Kompakt és nagy teljesítményű, ionos ragyogással

  • DryCare Essential

  • Ionos

Ionos kondicionálás a fényes, sima hajért

Ionos kondicionálás a fényes, sima hajért

Azonnali ápolás az ionos kondicionálás segítségével. A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal a haj fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény csodálatosan fényes, sima és könnyen fésülhető haj.

ThermoProtect hőmérséklet-beállítás

ThermoProtect hőmérséklet-beállítás

A ThermoProtect hőmérséklet-beállítás optimális szárítási hőmérsékletről gondoskodik, és további védelmet nyújt a hajnak a túlmelegedés ellen. Változatlanul erős légárammal érheti el a legjobb eredményt, mindezt gondoskodás mellett.

2000 W a gyors hajszárítási eredmények érdekében

2000 W a gyors hajszárítási eredmények érdekében

A 2000 W-os hajszárító tökéletes légáramlást és szárítóerőt biztosít a gyönyörű eredményért, minden nap.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.8

5-ből

48

Értékelések

98%

ajánlja ezt a terméket

3
2

16/05/2019

România

România

Foarte multumi!

Produs foarte bun, calitativ! L-am achizitionat pentru a-l face cadou. Scop atins cu brio, primitorul foarte multumit de la prima utilizare!

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Essential BHD030/00 Uscător de păr

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Essential BHD030/00 Uscător de păr

14/12/2018

România

România

Satisfăcător

L-am folosit o data si sunt mulțumită!folositi cu incredere nu aveti nimic de pierdut

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Essential BHD030/00 Uscător de păr

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Essential BHD030/00 Uscător de păr

09/11/2021

Україна

Україна

Мій улюблений фен

Кращого фену в мене не було. Не думала що за таку невилику як на сьогодні ціну можно придбати такий дуже потужний та функціональний фен . Дуже зручний та потужний.

Előnyök

Потужний зручний

Hátrányok

Немає

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Essential BHD030/00 Фен

Használat dátuma 2019-11-09

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Essential BHD030/00 Фен

Használat dátuma 2019-11-09

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 