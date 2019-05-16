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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
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Gyártás megszűnt
Kompakt és nagy teljesítményű, ionos ragyogással
A hajszárító kompakt és könnyű kialakítása 2000 W-os teljesítményt rejt, így kényelmesen használható, miközben nem kell lemondania a nagy teljesítményű hajszárítás élményéről sem. Az ionoknak köszönhetően a haj sima, egyenes és csodálatosan ragyogó lesz.
DryCare Essential
Ionos
Azonnali ápolás az ionos kondicionálás segítségével. A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal a haj fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény csodálatosan fényes, sima és könnyen fésülhető haj.
A ThermoProtect hőmérséklet-beállítás optimális szárítási hőmérsékletről gondoskodik, és további védelmet nyújt a hajnak a túlmelegedés ellen. Változatlanul erős légárammal érheti el a legjobb eredményt, mindezt gondoskodás mellett.
A 2000 W-os hajszárító tökéletes légáramlást és szárítóerőt biztosít a gyönyörű eredményért, minden nap.
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4.8
5-ből
48
Értékelések
98%
ajánlja ezt a terméket
Christyler
16/05/2019
România
Foarte multumi!
Produs foarte bun, calitativ! L-am achizitionat pentru a-l face cadou. Scop atins cu brio, primitorul foarte multumit de la prima utilizare!
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Essential BHD030/00 Uscător de păr
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Essential BHD030/00 Uscător de păr
Lumi23
14/12/2018
România
Satisfăcător
L-am folosit o data si sunt mulțumită!folositi cu incredere nu aveti nimic de pierdut
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Essential BHD030/00 Uscător de păr
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Essential BHD030/00 Uscător de păr
Irolda
09/11/2021
Україна
Мій улюблений фен
Кращого фену в мене не було. Не думала що за таку невилику як на сьогодні ціну можно придбати такий дуже потужний та функціональний фен . Дуже зручний та потужний.
Előnyök
Потужний зручний
Hátrányok
Немає
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Essential BHD030/00 Фен
Használat dátuma 2019-11-09
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Essential BHD030/00 Фен
Használat dátuma 2019-11-09
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)