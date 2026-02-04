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  • Fénykép a termék részleteiről
  • A termék alternatív fényképe
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  • A termék alternatív fényképe
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Gyártás megszűnt

3000 SeriesHajszárító

BHD302/20

4.8

| (433) Értékelések | 96% ajánlja ezt a terméket

Erőteljes szárítás alacsony hőmérsékleten

Az egyedülálló kialakítású ThermoProtect tartozék hatékonyan keveri a meleg és hideg levegőt a mindennapos ápoláshoz.

Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

a ThermoProtect tartozékkal

Erőteljes szárítás alacsony hőmérsékleten

  • 1600 W

  • ThermoProtect tartozék

  • 3 hő- és sebességfokozat

1600 W-os szárítóerő

1600 W-os szárítóerő

Az 1600 W-os hajszárító optimális légáramlást biztosít a gyönyörű eredményért, minden nap.

ThermoProtect tartozék

ThermoProtect tartozék

Az egyedülálló kialakítású ThermoProtect tartozék hatékonyan keveri a meleg és hideg levegőt a mindennapos ápoláshoz. 10 °C-kal csökkenti a hőmérsékletet, miközben gyorsan szárítja a hajat.

3 hőfok és sebesség beállítása

3 hőfok és sebesség beállítása

Ez a hajszárító 3 előre kiválasztott hő- és sebességkombinációt biztosít a tökéletes frizura gyors és egyszerű kialakításához.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

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A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.8

5-ből

433

Értékelések

96%

ajánlja ezt a terméket

04/02/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kíváló

Elvárásaimnak tökéletes készülék, könnyű, gyors hajszárítás jó a hideg levegős funkció,.

Előnyök

Kiváló hajszárító

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series BHD351/10 Hajszárító

Használat dátuma 2026-01-04

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series BHD351/10 Hajszárító

Használat dátuma 2026-01-04

27/07/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series BHD351/10 Hajszárító

Használat dátuma 2025-06-27

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series BHD351/10 Hajszárító

Használat dátuma 2025-06-27

19/12/2024

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Rövid idő alatt kíméletesen

A félhosszú, vastag szálú hajam rövid idő alatt, nem túl meleg hőfokon is a megfelelő beállításokkal szépen szárad, így még formázni is tudom. Az utóbbi gépet már szüleimnek vásároltam, az enyémet már több mint egy éve használom.

Előnyök

Könnyen szárad a hajam és nem lesz töredezett.

Hátrányok

Szeretem a terméket, tehát nem tudok ellene felhozni semmit sem.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series BHD340/10 Hajszárító

Használat dátuma 2023-11-19

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series BHD340/10 Hajszárító

Használat dátuma 2023-11-19

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 