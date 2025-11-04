Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.
2 év jótállás.
-15% az első vásárlásra
30 napos visszaküldési garancia
Hajápolás
Összes sorozat
3000 Series Hajszárító
Támogatás
BHD341/10
Ugrás az üzlethez
Regisztrálja a terméket
Regisztráljon a vásárlást követő 90 napon belül a kiterjesztett garanciáért (feltételek vonatkozhatnak rá).
Felhasználói útmutató
EU megfelelőségi nyilatkozat - English (US)
Mind (2)
A Philips hajformázó azbesztmentes?
Hogyan használhatom a tartozékokat a Philips hajszárítóval?
3000 seriesSzárító fúvócső
A Philips hajformázóm nem kapcsol be
Ellenőrizze a garancia feltételeit, és indítson termékcserét vagy -javítást
Szerviztámogatás igénylése
Keressen az Ön közelében található szervizközpontokat javítás, diagnosztika és eredeti alkatrészek ügyében.
Jótállási szabályzat megtekintése
Termékre vonatkozó jótállási szabályzatunk
Philips elérhetőségek
Örömmel segítünk Önnek ebben