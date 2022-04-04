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Gyártás megszűnt

Egyszerű, természetes hatású hajformázó

BHH777/00

4.6

| (18) Értékelések | 89% ajánlja ezt a terméket

Egyszerűen elkészíthető, természetes hullámok

A Philips egyszerű, természetes hatású hajformázójával könnyedén készíthet gyönyörű hullámos frizurát, még a fej hátsó részén is. Egyedülálló tulipán formájú, intelligens hajformázó lapjai rögzítik a hajtincset formázás közben, ezáltal Ön egyetlen egyszerű mozdulattal elkészítheti a hullámot.

Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

A fej hátsó részén is

Egyszerűen elkészíthető, természetes hullámok

  • Tulipán formájú

  • Egyérintéses hullámosítás

  • Hőálló kialakítás

  • Könnyű és kompakt

Egyedülálló kialakítás a gyönyörű és természetes hullámokhoz

Egyedülálló kialakítás a gyönyörű és természetes hullámokhoz

A Philips egyszerű, természetes hatású hajformázó egyedülálló tulipán formával rendelkezik, mellyel könnyedén készíthet gyönyörű formájú, természetes hullámokat.

Automatikus csíptető az egy kézzel történő hullámosításhoz

Automatikus csíptető az egy kézzel történő hullámosításhoz

A Philips egyszerű, természetes hatású hajformázó befogó és hullámosító lapjai automatikusan befogják és megtartják a hajtincset a formázás alatt, így egy kézzel, egyetlen mozdulattal végezheti a hullámosítást.

Védelem a véletlen égési sérülésekkel szemben

Védelem a véletlen égési sérülésekkel szemben

Mivel a formázó lapok érintéstől védettek, nem kell aggódnia az esetleges égési sérülések miatt.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.6

5-ből

18

Értékelések

89%

ajánlja ezt a terméket

2
1

04/04/2022

România

România

Ellenőrzött vevő

Bun pt un aranjat rapid si spațiu redus in baie

Pt aranjarea vârfurilor sau pt niște bucle lejere este F bun Ușor de mânuit .

Előnyök

Micuț ,ușor ,nu te arzi ,coafat rapid bucle lejere

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BHH777/00 Ondulator natural simplu

Használat dátuma 2020-04-03

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BHH777/00 Ondulator natural simplu

Használat dátuma 2020-04-03

12/03/2016

Polska

Polska

Idealny produkt do każdego rodzaju włosów

Philips BHH777/00 to rewelacyjne urządzenie dzięki któremu moje niesforne do układania włosy wreszcie nabrały ładu i składu.Szybko mi się nagrzewa,i niemal w kilka sekund jest gotowa do użycia.Loki robię jedną ręką nawet z tyłu głowy o jest dla mnie wielkim plusem.Jest fajnie zbudowana gdyż nie ma mozliwości poparzenia się.Jedynym jej minusem jest brak możliwości ustawienia temperatury.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BHH777/00 Lokówka Easy Natural

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BHH777/00 Lokówka Easy Natural

04/03/2016

Polska

Polska

Naturalnie wyglądające loki- ten model w tym pomoże

Używam tej lokówki od niedawna, ale jestem bardzo zadowolona.Mam długie i gęste włosy, a bez problemu zakręciłam naturalne loki. Lokówka jest prosta w obsłudze, lekka i poręczna. Fajną sprawą są ochronne powłoki ceramiczne na płytkach lokówki !!! co zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła i dzięki temu włosy się mniej niszczą.Polecam

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BHH777/00 Lokówka Easy Natural

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BHH777/00 Lokówka Easy Natural

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 

  1. 2014-ben tesztelve.