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Gyártás megszűnt
Egyszerűen elkészíthető, természetes hullámok
A Philips egyszerű, természetes hatású hajformázójával könnyedén készíthet gyönyörű hullámos frizurát, még a fej hátsó részén is. Egyedülálló tulipán formájú, intelligens hajformázó lapjai rögzítik a hajtincset formázás közben, ezáltal Ön egyetlen egyszerű mozdulattal elkészítheti a hullámot.
Tulipán formájú
Egyérintéses hullámosítás
Hőálló kialakítás
Könnyű és kompakt
A Philips egyszerű, természetes hatású hajformázó egyedülálló tulipán formával rendelkezik, mellyel könnyedén készíthet gyönyörű formájú, természetes hullámokat.
A Philips egyszerű, természetes hatású hajformázó befogó és hullámosító lapjai automatikusan befogják és megtartják a hajtincset a formázás alatt, így egy kézzel, egyetlen mozdulattal végezheti a hullámosítást.
Mivel a formázó lapok érintéstől védettek, nem kell aggódnia az esetleges égési sérülések miatt.
4.6
5-ből
18
Értékelések
89%
ajánlja ezt a terméket
Ionelia
04/04/2022
România
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Bun pt un aranjat rapid si spațiu redus in baie
Pt aranjarea vârfurilor sau pt niște bucle lejere este F bun Ușor de mânuit .
Előnyök
Micuț ,ușor ,nu te arzi ,coafat rapid bucle lejere
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BHH777/00 Ondulator natural simplu
Használat dátuma 2020-04-03
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BHH777/00 Ondulator natural simplu
Használat dátuma 2020-04-03
KlaudynkaaaCk
12/03/2016
Polska
Idealny produkt do każdego rodzaju włosów
Philips BHH777/00 to rewelacyjne urządzenie dzięki któremu moje niesforne do układania włosy wreszcie nabrały ładu i składu.Szybko mi się nagrzewa,i niemal w kilka sekund jest gotowa do użycia.Loki robię jedną ręką nawet z tyłu głowy o jest dla mnie wielkim plusem.Jest fajnie zbudowana gdyż nie ma mozliwości poparzenia się.Jedynym jej minusem jest brak możliwości ustawienia temperatury.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BHH777/00 Lokówka Easy Natural
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BHH777/00 Lokówka Easy Natural
Nelka
04/03/2016
Polska
Naturalnie wyglądające loki- ten model w tym pomoże
Używam tej lokówki od niedawna, ale jestem bardzo zadowolona.Mam długie i gęste włosy, a bez problemu zakręciłam naturalne loki. Lokówka jest prosta w obsłudze, lekka i poręczna. Fajną sprawą są ochronne powłoki ceramiczne na płytkach lokówki !!! co zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła i dzięki temu włosy się mniej niszczą.Polecam
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BHH777/00 Lokówka Easy Natural
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BHH777/00 Lokówka Easy Natural
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)
2014-ben tesztelve.