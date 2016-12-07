2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Egyetlen érintéssel játszhat le zenét minden szobában
A Philips izzy zenerendszer Bluetooth, CD/USB és FM segítségével játssza le a zenét. Csak egyetlen gombot kell megérinteni ahhoz, hogy okostelefonról, CD-ről, USB-ről vagy rádióállomásról a zene egyszerre szólaljon meg bármely helyiségben, bármely izzy hangsugárzón keresztül.
falra szerelhető
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
MULTIPAIR technológiával
Az MP3 rövidítés az „MPEG 1 Audio Layer – 7,6 cm (3")” kifejezést takarja. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tized akkora méretre csökkenthetők, hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabványos hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.
Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.
A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
DżUUU
07/12/2016
Polska
doskonały
Produkt bardzo dobrej jakości, bardzo dobry, czysty dźwięk w super opakowaniu-mowa oczywiście o designie:). RedDot to bardzo prestiżowa nogroda świadcząca o jakości produktu. Nieduży, zgrabny z możliwością przenoszenia " pod tz. pachą”, oraz powieszenia na ścianie w razie konieczności -dobra funkcja do niedużych wnętrz. Wiele funkcji umożliwiających wszechstronne stosowanie. Konfiguracja z aktualnymi gadżetami MP3, iPod, przez USB Direct. Jeszcze nie zakupiłam przenośnych głośników IZZY do konfiguracji ze sprzętem ,ale zrobię sobie prezent na święta :) Polecam na prezent nawet dla wybrednych koneserów jakości dźwięku i stylu. Cena bardzo przystępna za tej jakości produkt. Pozdrawiam Julia.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BM50B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BM50B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom