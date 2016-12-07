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  • Fő használat közbeni fénykép
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a távvezérlőről
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
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Gyártás megszűnt

Vezeték nélküli zenerendszer több helyiséghez

BM50B/10

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Egyetlen érintéssel játszhat le zenét minden szobában

A Philips izzy zenerendszer Bluetooth, CD/USB és FM segítségével játssza le a zenét. Csak egyetlen gombot kell megérinteni ahhoz, hogy okostelefonról, CD-ről, USB-ről vagy rádióállomásról a zene egyszerre szólaljon meg bármely helyiségben, bármely izzy hangsugárzón keresztül.

Összes előny megtekintése

Egyetlen érintéssel játszhat le zenét minden szobában

  • falra szerelhető

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

  • MULTIPAIR technológiával

MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás

MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás

Az MP3 rövidítés az „MPEG 1 Audio Layer – 7,6 cm (3")” kifejezést takarja. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tized akkora méretre csökkenthetők, hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabványos hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.

Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához

USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához

A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

07/12/2016

Polska

Polska

doskonały

Produkt bardzo dobrej jakości, bardzo dobry, czysty dźwięk w super opakowaniu-mowa oczywiście o designie:). RedDot to bardzo prestiżowa nogroda świadcząca o jakości produktu. Nieduży, zgrabny z możliwością przenoszenia " pod tz. pachą”, oraz powieszenia na ścianie w razie konieczności -dobra funkcja do niedużych wnętrz. Wiele funkcji umożliwiających wszechstronne stosowanie. Konfiguracja z aktualnymi gadżetami MP3, iPod, przez USB Direct. Jeszcze nie zakupiłam przenośnych głośników IZZY do konfiguracji ze sprzętem ,ale zrobię sobie prezent na święta :) Polecam na prezent nawet dla wybrednych koneserów jakości dźwięku i stylu. Cena bardzo przystępna za tej jakości produkt. Pozdrawiam Julia.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BM50B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BM50B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.