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Gyártás megszűnt
Egyetlen érintéssel játszhat le zenét minden szobában
A Philips izzy vezeték nélküli, több helyiséges hangsugárzó Bluetooth kapcsolaton keresztül játssza le a zenét. Egyetlen gombnyomásra akár 5 izzy hangsugárzóból szól a zene minden helyiségben egyszerre, minden erőfeszítés nélkül. Egyszerű telepítés, nincs szükség útválasztóra, jelszóra vagy alkalmazásokra.
Bluetooth®
Fekete
A 2 db 2,5"-es, audiofil szintű meghajtóval az Izzy több helyiséges hangsugárzók a helyiséget betöltő, erőteljes hangzására képesek, a basszusportok pedig kiterjesztik az alacsony frekvenciákat, lehetővé téve, hogy igazán elmerüljön a dinamikus élményben.
Az izzylink™ csoportok bármelyik tagja betöltheti a mesterhangsugárzó szerepét, amely a többi hangsugárzóhoz továbbítja az adatfolyamot. Ha át szeretné venni a zenemegosztó szerepét, nyomja meg a szobájában lévő hangsugárzó Bluetooth gombját, és már hozzá is láthat a megosztáshoz okoskészülékén keresztül. Ugyanazon izzylink™ csoportban a többi hangsugárzó is csatlakozik a lejátszáshoz, méghozzá szinkronban. A zenemegosztás ilyen egyszerű.
Sem router, sem jelszó, sem alkalmazás nem szükséges a beállításhoz. Csak tartsa nyomva a „GROUP” gombot két hangsugárzón az első használatkor. Ismételje meg a lépést a 3., 4. és 5. hangsugárzó hozzáadásához. A „GROUP” gomb minden egyes nyomva tartása egy új tagot ad a csoporthoz. A több helyiséges zene sosem volt ennél egyszerűbb. Ha elkészült, az izzylink™ hálózat akkor is megmarad, ha a hangsugárzókat kihúzza a hálózati aljzatból.
4.3
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
spuma
07/05/2019
România
performanta
usor de folosit se aude foarte bine Recomand cu incredere
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: izzy BM5B boxă wireless multiroom
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: izzy BM5B boxă wireless multiroom
CLE1
02/12/2017
Polska
Fajny, ładny i prosty w obsłudze
Gra całkiem nieźle. łatwo się łączą między sobą i ze źródłem muzyki. Niewielka zwłoka między pomieszczeniami, w pełni akceptowalna, gdy głośniki są w różnych miejscach domu. Brak tylko jednej rzeczy - akumulatora.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom
Żaba93
15/01/2017
Polska
Głośnik bardzo fajnie wygląda, jakość dźwięku jest wysokim poziomie choć brakuje troszkę basu.
Produkt jest warty polecenia tylko i wyłącznie przy zakupie dwóch i więcej sztuk. Ja korzystam z 3 gdzie wielkim plusem jest daleki zasięg który jest wielkim plusem
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom