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Gyártás megszűnt

izzyvez. nélk. több helyiséges hangsugárzó

BM5B/10

4.3

| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Egyetlen érintéssel játszhat le zenét minden szobában

A Philips izzy vezeték nélküli, több helyiséges hangsugárzó Bluetooth kapcsolaton keresztül játssza le a zenét. Egyetlen gombnyomásra akár 5 izzy hangsugárzóból szól a zene minden helyiségben egyszerre, minden erőfeszítés nélkül. Egyszerű telepítés, nincs szükség útválasztóra, jelszóra vagy alkalmazásokra.

Összes előny megtekintése

Egyetlen érintéssel játszhat le zenét minden szobában

  • Bluetooth®

  • Fekete

2 db 2,5"-es meghajtó basszusporttal a helyiséget betöltő hangzásért

2 db 2,5"-es meghajtó basszusporttal a helyiséget betöltő hangzásért

A 2 db 2,5"-es, audiofil szintű meghajtóval az Izzy több helyiséges hangsugárzók a helyiséget betöltő, erőteljes hangzására képesek, a basszusportok pedig kiterjesztik az alacsony frekvenciákat, lehetővé téve, hogy igazán elmerüljön a dinamikus élményben.

Egyetlen érintéssel megváltoztathatja a csoport mesterhangsugárzóját

Egyetlen érintéssel megváltoztathatja a csoport mesterhangsugárzóját

Az izzylink™ csoportok bármelyik tagja betöltheti a mesterhangsugárzó szerepét, amely a többi hangsugárzóhoz továbbítja az adatfolyamot. Ha át szeretné venni a zenemegosztó szerepét, nyomja meg a szobájában lévő hangsugárzó Bluetooth gombját, és már hozzá is láthat a megosztáshoz okoskészülékén keresztül. Ugyanazon izzylink™ csoportban a többi hangsugárzó is csatlakozik a lejátszáshoz, méghozzá szinkronban. A zenemegosztás ilyen egyszerű.

Egyetlen érintéssel beállítható az izzylink™, nincs szükség routerre, jelszóra, alkalmazásokra

Egyetlen érintéssel beállítható az izzylink™, nincs szükség routerre, jelszóra, alkalmazásokra

Sem router, sem jelszó, sem alkalmazás nem szükséges a beállításhoz. Csak tartsa nyomva a „GROUP” gombot két hangsugárzón az első használatkor. Ismételje meg a lépést a 3., 4. és 5. hangsugárzó hozzáadásához. A „GROUP” gomb minden egyes nyomva tartása egy új tagot ad a csoporthoz. A több helyiséges zene sosem volt ennél egyszerűbb. Ha elkészült, az izzylink™ hálózat akkor is megmarad, ha a hangsugárzókat kihúzza a hálózati aljzatból.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.3

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

07/05/2019

România

România

performanta

usor de folosit se aude foarte bine Recomand cu incredere

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: izzy BM5B boxă wireless multiroom

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: izzy BM5B boxă wireless multiroom

02/12/2017

Polska

Polska

Fajny, ładny i prosty w obsłudze

Gra całkiem nieźle. łatwo się łączą między sobą i ze źródłem muzyki. Niewielka zwłoka między pomieszczeniami, w pełni akceptowalna, gdy głośniki są w różnych miejscach domu. Brak tylko jednej rzeczy - akumulatora.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

15/01/2017

Polska

Polska

Głośnik bardzo fajnie wygląda, jakość dźwięku jest wysokim poziomie choć brakuje troszkę basu.

Produkt jest warty polecenia tylko i wyłącznie przy zakupie dwóch i więcej sztuk. Ja korzystam z 3 gdzie wielkim plusem jest daleki zasięg który jest wielkim plusem

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.