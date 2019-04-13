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Gyártás megszűnt

izzyvez. nélk., több helyiséges, hordozható hangsugárzó

BM6B/10

4

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Egyetlen érintéssel játszhat le zenét minden szobában

A Philips izzy BM6 hordozható hangsugárzó vezeték nélkül játssza le a zenét Bluetooth-on keresztül. Mivel fröccsenésbiztos, a fürdőszobába, konyhába vagy kültérre is magával viheti. Kezdje eggyel, majd továbbiakat hozzáadva kiterjesztheti a zenét több helyiségre. Könnyű telepítés, nincs szükség routerre, jelszavakra vagy alkalmazásokra.

Összes előny megtekintése

Egyetlen érintéssel játszhat le zenét minden szobában

  • Bluetooth®

  • fröccsenésbiztos

  • Akkumulátoros

  • izzylink™ a több helyiséghez

Azonnali zenecsere 2 készülék között a MULTIPAIR technológiával

Párosítsa egyszerre 2 okoseszközzel, hogy tetszés szerint bármelyikről játszhasson le zenét anélkül, hogy a szétkapcsolásukkal és újrapárosításukkal kellene bajlódnia. Ha másik készüléken szeretne lejátszani egy dalt, először szüneteltesse az eredeti készüléken szóló dalt, majd játssza le az új dalt egy másik készüléken. Ez a módszer tökéletesen alkalmas arra, hogy zenét osszon meg barátaival és partnereivel, vagy hogy a különböző készülékeken tárolt különböző dalokat meghallgassa. Kösse össze egyszerre barátait és családját, és a párosítással egyszerűen cserélgethetik egymás zeneszámait.

A két hangszóró és a passzív sugárzók magával ragadó hangzást nyújtanak

A két hangszóró és a passzív sugárzók magával ragadó hangzást nyújtanak

Az egymással szemben elhelyezkedő passzív sugárzókkal párosított két darab 2"-es, szélessávú hangszórónak köszönhetően a Philips izzy BM6 tiszta, kiegyensúlyozott hangzást biztosít.

Egyetlen érintéssel megváltoztathatja a csoport mesterhangsugárzóját

Egyetlen érintéssel megváltoztathatja a csoport mesterhangsugárzóját

Az izzylink™ csoportok bármelyik tagja betöltheti a mesterhangsugárzó szerepét, amely a többi hangsugárzóhoz továbbítja az adatfolyamot. Ha át szeretné venni a zenemegosztó szerepét, nyomja meg a szobájában lévő hangsugárzó Bluetooth gombját, és már hozzá is láthat a megosztáshoz okoskészülékén keresztül. Ugyanazon izzylink™ csoportban a többi hangsugárzó is csatlakozik a lejátszáshoz, méghozzá szinkronban. A zenemegosztás ilyen egyszerű.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

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4.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

5
3
2
1

13/04/2019

Україна

Україна

Гарне співвідношення ціна - якість

Природність звуку, якої немає у доволі відомих брендів за таку ж ціну. Кілька одночасних з"єднань - великий +.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.