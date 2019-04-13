2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Egyetlen érintéssel játszhat le zenét minden szobában
A Philips izzy BM6 hordozható hangsugárzó vezeték nélkül játssza le a zenét Bluetooth-on keresztül. Mivel fröccsenésbiztos, a fürdőszobába, konyhába vagy kültérre is magával viheti. Kezdje eggyel, majd továbbiakat hozzáadva kiterjesztheti a zenét több helyiségre. Könnyű telepítés, nincs szükség routerre, jelszavakra vagy alkalmazásokra.
Bluetooth®
fröccsenésbiztos
Akkumulátoros
izzylink™ a több helyiséghez
Párosítsa egyszerre 2 okoseszközzel, hogy tetszés szerint bármelyikről játszhasson le zenét anélkül, hogy a szétkapcsolásukkal és újrapárosításukkal kellene bajlódnia. Ha másik készüléken szeretne lejátszani egy dalt, először szüneteltesse az eredeti készüléken szóló dalt, majd játssza le az új dalt egy másik készüléken. Ez a módszer tökéletesen alkalmas arra, hogy zenét osszon meg barátaival és partnereivel, vagy hogy a különböző készülékeken tárolt különböző dalokat meghallgassa. Kösse össze egyszerre barátait és családját, és a párosítással egyszerűen cserélgethetik egymás zeneszámait.
Az egymással szemben elhelyezkedő passzív sugárzókkal párosított két darab 2"-es, szélessávú hangszórónak köszönhetően a Philips izzy BM6 tiszta, kiegyensúlyozott hangzást biztosít.
Az izzylink™ csoportok bármelyik tagja betöltheti a mesterhangsugárzó szerepét, amely a többi hangsugárzóhoz továbbítja az adatfolyamot. Ha át szeretné venni a zenemegosztó szerepét, nyomja meg a szobájában lévő hangsugárzó Bluetooth gombját, és már hozzá is láthat a megosztáshoz okoskészülékén keresztül. Ugyanazon izzylink™ csoportban a többi hangsugárzó is csatlakozik a lejátszáshoz, méghozzá szinkronban. A zenemegosztás ilyen egyszerű.
4.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
vladek681
13/04/2019
Україна
Гарне співвідношення ціна - якість
Природність звуку, якої немає у доволі відомих брендів за таку ж ціну. Кілька одночасних з"єднань - великий +.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи