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Gyártás megszűnt

Vezeték nélküli zenerendszer több helyiséghez

BM90/12

Egyetlen érintéssel játszhat le zenét minden szobában

A Philips izzy zenerendszer Bluetooth, CD/USB és FM segítségével játssza le a zenét. Csak egyetlen gombot kell megérinteni ahhoz, hogy okostelefonról, CD-ről, USB-ről vagy rádióállomásról a zene egyszerre szólaljon meg bármely helyiségben, bármely izzy hangsugárzón keresztül.

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Egyetlen érintéssel játszhat le zenét minden szobában

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

Akár 5 izzy az izzylink™ segítségével, a több helyiséges élményért

Akár 5 izzy az izzylink™ segítségével, a több helyiséges élményért

Az izzylink™ egy vezeték nélküli technológia, amely az IEEE 802.11n szabványt használva lehetővé teszi, hogy vezeték nélküli hálózatot létrehozva csatlakoztassa hangsugárzóit. A hálózathoz akár öt hangsugárzó is csatlakozhat, router, Wi-Fi jelszó vagy bármilyen okoseszközös mobil beállító alkalmazás nélkül. Az izzy hangsugárzók hozzáadásával minden helyiségben egyszerre szólhat ugyanaz a zene. Természetesen minden hangsugárzó bármikor, egyetlen érintéssel váltható az egyedüli használat és a csoportos, több helyiséges zenehallgatás között.

Zenelejátszás egy helyiségben, vezeték nélkül, Bluetooth kapcsolattal

Zenelejátszás egy helyiségben, vezeték nélkül, Bluetooth kapcsolattal

A Philips izzy hangsugárzóra telefonjáról, táblagépéről és számítógépéről is streamelheti kedvenc zeneszámait, bármelyik zene- vagy rádióalkalmazást is használja.

Egyetlen érintéssel beállítható az izzylink™, nincs szükség routerre, jelszóra, alkalmazásokra

Egyetlen érintéssel beállítható az izzylink™, nincs szükség routerre, jelszóra, alkalmazásokra

Sem router, sem jelszó, sem alkalmazás nem szükséges a beállításhoz. Csak tartsa nyomva a „GROUP” gombot két hangsugárzón az első használatkor. Ismételje meg a lépést a 3., 4. és 5. hangsugárzó hozzáadásához. A „GROUP” gomb minden egyes nyomva tartása egy új tagot ad a csoporthoz. A több helyiséges zene sosem volt ennél egyszerűbb. Ha elkészült, az izzylink™ hálózat akkor is megmarad, ha a hangsugárzókat kihúzza a hálózati aljzatból.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.