2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
BM90/12
Egyetlen érintéssel játszhat le zenét minden szobában
A Philips izzy zenerendszer Bluetooth, CD/USB és FM segítségével játssza le a zenét. Csak egyetlen gombot kell megérinteni ahhoz, hogy okostelefonról, CD-ről, USB-ről vagy rádióállomásról a zene egyszerre szólaljon meg bármely helyiségben, bármely izzy hangsugárzón keresztül.
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
Az izzylink™ egy vezeték nélküli technológia, amely az IEEE 802.11n szabványt használva lehetővé teszi, hogy vezeték nélküli hálózatot létrehozva csatlakoztassa hangsugárzóit. A hálózathoz akár öt hangsugárzó is csatlakozhat, router, Wi-Fi jelszó vagy bármilyen okoseszközös mobil beállító alkalmazás nélkül. Az izzy hangsugárzók hozzáadásával minden helyiségben egyszerre szólhat ugyanaz a zene. Természetesen minden hangsugárzó bármikor, egyetlen érintéssel váltható az egyedüli használat és a csoportos, több helyiséges zenehallgatás között.
A Philips izzy hangsugárzóra telefonjáról, táblagépéről és számítógépéről is streamelheti kedvenc zeneszámait, bármelyik zene- vagy rádióalkalmazást is használja.
Sem router, sem jelszó, sem alkalmazás nem szükséges a beállításhoz. Csak tartsa nyomva a „GROUP” gombot két hangsugárzón az első használatkor. Ismételje meg a lépést a 3., 4. és 5. hangsugárzó hozzáadásához. A „GROUP” gomb minden egyes nyomva tartása egy új tagot ad a csoporthoz. A több helyiséges zene sosem volt ennél egyszerűbb. Ha elkészült, az izzylink™ hálózat akkor is megmarad, ha a hangsugárzókat kihúzza a hálózati aljzatból.
Értékelések