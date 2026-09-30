Használja ki az asztalon lévő helyet

Használja ki az asztalon lévő helyet, és rögzítse a kliens állvánnyal a kliens számítógép elemeit a Philips monitor SmartErgoBase talpához. Az egyszerű, ugyanakkor sokoldalú megoldás révén szinte egy univerzális rendszert hozhat létre a maximális hatékonyság érdekében