TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Használja ki az asztalon lévő helyet
  • Használja ki az asztalon lévő helyet
  • Használja ki az asztalon lévő helyet
  • Használja ki az asztalon lévő helyet
  • Használja ki az asztalon lévő helyet
  • Használja ki az asztalon lévő helyet
  • Használja ki az asztalon lévő helyet
  • Használja ki az asztalon lévő helyet
  • Használja ki az asztalon lévő helyet
  • Használja ki az asztalon lévő helyet

Kliens rögzítőkonzol

BS4B1927B/00

Használja ki az asztalon lévő helyet

Használja ki az asztalon lévő helyet, és rögzítse a kliens állvánnyal a kliens számítógép elemeit a Philips monitor SmartErgoBase talpához. Az egyszerű, ugyanakkor sokoldalú megoldás révén szinte egy univerzális rendszert hozhat létre a maximális hatékonyság érdekében

Összes előny megtekintése

Használja ki az asztalon lévő helyet

  • Philips SmartErgoBase talphoz

100 mm-es, univerzális VESA szerelőfuratok

Az iparági szabványnak megfelelő VESA szerelőfuratok garantálják a rögzítési kompatibilitást a legtöbb kis méretű számítógéppel és vékony klienssel.

Egyszerű univerzális megoldás

Ez az egyszerű kliens rögzítőkonzol alacsony költségű, egyszerű megoldással megszabadít a vezetékrengetegtől, és olyan univerzális asztali számítógépes környezetet hoz létre, mely hatékonyan használja ki a kisebb tereket.

Könnyen beállítható és használható

A kliens tartókonzol tökéletesen illeszkedik a Philips díjnyertes kereskedelmi monitor SmartErgoBase részéhez a számítógép és vékony kliens egyszerű rögzítése érdekében.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.