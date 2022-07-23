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Gyártás megszűnt
6-szor hatékonyabb tisztítás
Mini arctisztító forgó technológiával. Kompakt. Könnyen használható. A tökéletes választás a mindennapos bőrápoláshoz. Bárhol is tartózkodik éppen.
Forgó technológia
Tisztítás
1 tisztítókefefej
1 intenzitási beállítás
A forgó mozgás gyorsan, de kíméletesen eltávolítja ezeket a szennyeződéseket, azokat lesöpörve a bőrről, így biztosítva a bőr mélyebb tisztítását.
A forgó technológiának és a normál tisztítókefe 17 000 selymesen sima sörtéjének köszönhetően hatszor hatékonyabban tisztít, melynek eredménye a puha és ragyogó bőr.
A VisaPure mini arctisztító kíméletlen a szennyeződésekkel szemben, de gyengéd a bőrhöz. A selymesen puha, vékony és sűrű sörték a tisztítás alatt sima csúszást biztosítanak, gondoskodva bőre abszolút kényelméről. A VisaPure mini arctisztító olyan gyengéd, hogy naponta kétszer is használhatja.
Díjak
4.9
5-ből
34
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
Anyamaki
23/07/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Nagyon szuper!
Bár nem régóta használom, nagyon kellemesen csalódtam benne. Szuper kis gép, nagyon remekül teszi a dolgát!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure BSC111/06 Mini arctisztító
Használat dátuma 2022-06-23
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure BSC111/06 Mini arctisztító
Használat dátuma 2022-06-23
Kineto
26/12/2022
România
Excelenta, daca am gasi si consumabilele
Excelenta, curata foarte bine. Unica problema este ca nu se mai gasesc rezervele de schimb ale periulor.
Előnyök
Curata fosarte bine.
Hátrányok
Nu se gasesc consumabilele.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure BSC111/06 Perie mini de curăţare facială
Használat dátuma 2021-12-26
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure BSC111/06 Perie mini de curăţare facială
Használat dátuma 2021-12-26
AndreeaRRH
10/12/2020
România
Ellenőrzött vevő
O perie foarte buna
Am primit aceasta perie cadou pentru un aparat de epilat Lumea. Mi se pare foarte folositoare, mai ales ca tenul meu devine destul de uscat iarna si mi se cojeste usor. Eu pun lotiune de curatare direct pe perie si o intind usor pe toata fata cu ajutorul ei.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure BSC111/06 Perie mini de curăţare facială
Használat dátuma 2019-11-10
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure BSC111/06 Perie mini de curăţare facială
Használat dátuma 2019-11-10
Kézzel történő tisztítással összehasonlítva. A nyilvántartásban szereplő adatok.