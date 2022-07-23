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Gyártás megszűnt

VisaPureMini arctisztító

BSC111/06

4.9

| (34) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket

1 díj

6-szor hatékonyabb tisztítás

Mini arctisztító forgó technológiával. Kompakt. Könnyen használható. A tökéletes választás a mindennapos bőrápoláshoz. Bárhol is tartózkodik éppen.

Összes előny megtekintése

1 perc alatt kész*

6-szor hatékonyabb tisztítás

  • Forgó technológia

  • Tisztítás

  • 1 tisztítókefefej

  • 1 intenzitási beállítás

Forgó tisztítási technológia

Forgó tisztítási technológia

A forgó mozgás gyorsan, de kíméletesen eltávolítja ezeket a szennyeződéseket, azokat lesöpörve a bőrről, így biztosítva a bőr mélyebb tisztítását.

6-szor hatékonyabb a kézi tisztításnál*. Mindössze egy percet vesz igénybe!

6-szor hatékonyabb a kézi tisztításnál*. Mindössze egy percet vesz igénybe!

A forgó technológiának és a normál tisztítókefe 17 000 selymesen sima sörtéjének köszönhetően hatszor hatékonyabban tisztít, melynek eredménye a puha és ragyogó bőr.

Gyengéd a bőrhöz, kíméletlen a szennyeződésekkel szemben

Gyengéd a bőrhöz, kíméletlen a szennyeződésekkel szemben

A VisaPure mini arctisztító kíméletlen a szennyeződésekkel szemben, de gyengéd a bőrhöz. A selymesen puha, vékony és sűrű sörték a tisztítás alatt sima csúszást biztosítanak, gondoskodva bőre abszolút kényelméről. A VisaPure mini arctisztító olyan gyengéd, hogy naponta kétszer is használhatja.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.9

5-ből

34

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

3
1

23/07/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Nagyon szuper!

Bár nem régóta használom, nagyon kellemesen csalódtam benne. Szuper kis gép, nagyon remekül teszi a dolgát!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure BSC111/06 Mini arctisztító

Használat dátuma 2022-06-23

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure BSC111/06 Mini arctisztító

Használat dátuma 2022-06-23

26/12/2022

România

România

Excelenta, daca am gasi si consumabilele

Excelenta, curata foarte bine. Unica problema este ca nu se mai gasesc rezervele de schimb ale periulor.

Előnyök

Curata fosarte bine.

Hátrányok

Nu se gasesc consumabilele.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure BSC111/06 Perie mini de curăţare facială

Használat dátuma 2021-12-26

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure BSC111/06 Perie mini de curăţare facială

Használat dátuma 2021-12-26

10/12/2020

România

România

Ellenőrzött vevő

O perie foarte buna

Am primit aceasta perie cadou pentru un aparat de epilat Lumea. Mi se pare foarte folositoare, mai ales ca tenul meu devine destul de uscat iarna si mi se cojeste usor. Eu pun lotiune de curatare direct pe perie si o intind usor pe toata fata cu ajutorul ei.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure BSC111/06 Perie mini de curăţare facială

Használat dátuma 2019-11-10

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure BSC111/06 Perie mini de curăţare facială

Használat dátuma 2019-11-10

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Kézzel történő tisztítással összehasonlítva. A nyilvántartásban szereplő adatok.