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vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

BT3900A/00

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Soha véget nem érő zene

Az én zeném soha nem áll le. Az Everyplay vezeték nélküli, hordozható hangsugárzó megszakítás nélküli, folyamatos zenelejátszást biztosít az erős Bluetooth-csatlakozásnak és az intuitív töltési lehetőségeknek köszönhetően. Az egyedi felépítés széppé és kivételesen ellenállóvá teszi

Összes előny megtekintése

Soha véget nem érő zene

  • 4 W, 8 órás működés

  • Nagy Bluetooth hatótávolság

  • Vízálló, porálló

  • USB-pánttal

Beépített mikrofon a kihangosított telefonáláshoz

Beépített mikrofonja révén ez a hangszóró akár kihangosított telefonként is működik. Bejövő hívás esetén a zenelejátszás szünetel, és Ön a hangszórón keresztül beszélhet. Bonyolíthat vele üzleti tárgyalást, vagy felhívhatja egy barátját egy buliból. Mindkét esetben remekül működik.

Csúcsminőségű DuraFit anyag

Csúcsminőségű DuraFit anyag

A hangsugárzót borító DuraFit anyag funkcionális és esztétikus előnyöket biztosít. A hangsúlyozottan illeszkedő színű felső gumiborítások burkolják a textíliát. A csúszásmentes, karcálló és mosható anyag további védelmet biztosít, míg az egyedi rombuszhálós mintázat egy modernebb, kifinomult stílust nyújt.

Anti-clipping funkció a hangos, torzításmentes zenéért

Anti-clipping funkció a hangos, torzításmentes zenéért

Az Anti-Clipping funkciónak köszönhetően még akkor is hangos és kiváló minőségű zenében lehet része, ha az akkumulátor már merülőfélben van. 300 és 1000 mV közötti bemeneti jelet fogad, és megvédi a hangsugárzót a torzítás miatti károsodástól. Ez a beépített funkció figyeli az erősítőn áthaladó hangjelet, és biztosítja, hogy a jelcsúcsok ne lépjék túl az erősítő tartományát, kiküszöbölve a határolás miatti torzítást anélkül, hogy ez hatással lenne a hangerőre. Az akkumulátor töltöttségének csökkenésével a hangsugárzó a jelcsúcsokat kevésbé tudja visszaadni, az Anti-Clipping azonban mérsékeli a csúcsértékeket, torzításmentes zenét biztosítva.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

21/08/2020

Україна

Україна

З поставленою задачею справляється

Чудовий звук,всим задоволений.Зарядка тримає чудово.

Előnyök

За

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BT3900P Бездротовий портативний гучномовець

Használat dátuma 2020-04-20

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BT3900P Бездротовий портативний гучномовець

Használat dátuma 2020-04-20

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.