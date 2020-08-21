2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Soha véget nem érő zene
Az én zeném soha nem áll le. Az Everyplay vezeték nélküli, hordozható hangsugárzó megszakítás nélküli, folyamatos zenelejátszást biztosít az erős Bluetooth-csatlakozásnak és az intuitív töltési lehetőségeknek köszönhetően. Az egyedi felépítés széppé és kivételesen ellenállóvá teszi
4 W, 8 órás működés
Nagy Bluetooth hatótávolság
Vízálló, porálló
USB-pánttal
Beépített mikrofonja révén ez a hangszóró akár kihangosított telefonként is működik. Bejövő hívás esetén a zenelejátszás szünetel, és Ön a hangszórón keresztül beszélhet. Bonyolíthat vele üzleti tárgyalást, vagy felhívhatja egy barátját egy buliból. Mindkét esetben remekül működik.
A hangsugárzót borító DuraFit anyag funkcionális és esztétikus előnyöket biztosít. A hangsúlyozottan illeszkedő színű felső gumiborítások burkolják a textíliát. A csúszásmentes, karcálló és mosható anyag további védelmet biztosít, míg az egyedi rombuszhálós mintázat egy modernebb, kifinomult stílust nyújt.
Az Anti-Clipping funkciónak köszönhetően még akkor is hangos és kiváló minőségű zenében lehet része, ha az akkumulátor már merülőfélben van. 300 és 1000 mV közötti bemeneti jelet fogad, és megvédi a hangsugárzót a torzítás miatti károsodástól. Ez a beépített funkció figyeli az erősítőn áthaladó hangjelet, és biztosítja, hogy a jelcsúcsok ne lépjék túl az erősítő tartományát, kiküszöbölve a határolás miatti torzítást anélkül, hogy ez hatással lenne a hangerőre. Az akkumulátor töltöttségének csökkenésével a hangsugárzó a jelcsúcsokat kevésbé tudja visszaadni, az Anti-Clipping azonban mérsékeli a csúcsértékeket, torzításmentes zenét biztosítva.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
OTAMAN
21/08/2020
Україна
З поставленою задачею справляється
Чудовий звук,всим задоволений.Зарядка тримає чудово.
Előnyök
За
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BT3900P Бездротовий портативний гучномовець
Használat dátuma 2020-04-20
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BT3900P Бездротовий портативний гучномовець
Használat dátuma 2020-04-20