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Gyártás megszűnt

Beardtrimmer series 5000Borostanyíró

BT5200/15

4.6

| (229) Értékelések | 94% ajánlja ezt a terméket

2 Díjak

Még a formázás sem igényel erőfeszítést

Ez a teljesen fém pengékkel rendelkező formázó lehetővé teszi Önnek azt az éppen 3 napos borostát, illetve a rövid vagy hosszú szakállat, amelyre vágyik. Új, beépített szőrszálemelő fésűnk megemeli a szőrszálakat a hatékony, egyszeri végighúzást igénylő, egyenletes formázási eredmények érdekében

Összes előny megtekintése

Dinamikus szakállvezető rendszer az egyenletes eredményért

Még a formázás sem igényel erőfeszítést

  • 0,2 mm-es precíziós beállítások

  • Tiszta fém pengék

  • 60 perc vez. nélk. haszn./1 óra töltés

  • Beépített szőrszálemelő fésű

Megemeli a szőrszálat a penge szintjéig, az egyenletes eredményért

Megemeli a szőrszálat a penge szintjéig, az egyenletes eredményért

A Dynamic Beard Guide System (dinamikus szakállvezető rendszer) a beépített szőrszálemelő fésű segítségével megemeli a szőrszálakat a pengék szintjéig az egyenletes vágási eredmény érdekében, így pontosan megvalósíthatja a 3 napos borostát, a rövid szakállat vagy a hosszú szakállat, ahogyan kívánja.

A szőrszálakat a vágóélhez vezeti a könnyű vágás érdekében

A szőrszálakat a vágóélhez vezeti a könnyű vágás érdekében

Vágja le a borostát egyetlen gyors menetben, miközben kíméletes a bőréhez. Az új beépített szőrszálemelő fésű megemeli a szőrszálakat és azokat a pengék szintjére vezeti a könnyű, egyenletes vágás érdekében.

A pengék kettős éllel rendelkeznek a gyorsabb vágás érdekében*

A pengék kettős éllel rendelkeznek a gyorsabb vágás érdekében*

Ez a vágókészülék kettős élű, tiszta fém pengékkel rendelkezik, amelyek minden menetben több szőrszálat vágnak le, így gyorsabbá téve a vágást.

Műszaki adatok

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Díjak

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Értékelések

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4.6

5-ből

229

Értékelések

94%

ajánlja ezt a terméket

08/10/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

philips szakálnyíró

Minőségi termék. Vízálló, akkumulátoros, állítható fejméret, hordtáska jár hozzá.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Szakállvágó

Használat dátuma 2025-09-08

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Szakállvágó

Használat dátuma 2025-09-08

30/06/2025

Magyarország

Magyarország

Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Szakállvágó

Legjobb szakáll formázó amit eddig használtam. Csak ajánlani tudom.

Előnyök

Legjobb szakáll formázó amit eddig használtam. Csak ajánlani tudom. Nagyon sokáig működik és nagyon hamar is feltölt.

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Szakállvágó

Használat dátuma 2024-06-30

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Szakállvágó

Használat dátuma 2024-06-30

24/06/2024

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Remek mindenes

Könnyen használható, halk, alaposan nyír. Sokféle beállítás szakállra, hajra. Egy töltéssel sokáig bírja. Eddig remek, bízom benne továbbra is jól működik.

Előnyök

Könnyű, kézre áll, hajra és szakállra is remek, halk, alaposan nyír, akksija jól bírja.

Hátrányok

Keskeny a nyírófej, de kompromisszumos, nekem megfelelő.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Szakállvágó

Használat dátuma 2023-05-24

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Szakállvágó

Használat dátuma 2023-05-24

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  • -15% az első vásárlásra
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