Anti-clipping funkció a hangos, torzításmentes zenéért

Az Anti-clipping funkciónak köszönhetően akkor is hangos és kiváló minőségű zenében lehet része, ha az akkumulátor már merülőfélben van. 300 és 1000 mV közötti bemeneti jelet fogad, s megvédi a hangsugárzót a torzítás miatti károsodástól. Ez a beépített funkció figyeli az erősítőn keresztülmenő hangjelet, s biztosítja, hogy a jelcsúcsok ne lépjék túl az erősítő tartományát, kiküszöbölve a torzítást, anélkül, hogy az hatással lenne a hangerőre. Az akkumulátor töltöttségének csökkenésével a hangsugárzó a jelcsúcsokat kevésbé tudja visszaadni, az Anti-clipping azonban csökkenti ezeket, torzításmentes zenét biztosítva.