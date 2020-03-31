2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Soha véget nem érő zene
Az én zeném soha nem áll le. Az Everyplay vezeték nélküli, hordozható hangsugárzó megszakítás nélküli, folyamatos zenelejátszást biztosít az erős Bluetooth-csatlakozásnak és az intuitív töltési lehetőségeknek köszönhetően. Az egyedi felépítés széppé és kivételesen ellenállóvá teszi
10 W-os, 10 óra működési idejű
Nagy Bluetooth hatótávolság
Vízálló, porálló
Gyorstöltés lehetősége
A hangsugárzó töltése általában elég időigényes. Az EverPlay gyorstöltési lehetőséget biztosít, melynek köszönhetően háromszor gyorsabban feltöltheti a hangsugárzóját, mintha azt egy hagyományos USB adapter segítségével tenné. A Qualcomm Quick-Charge adapter (nem tartozék) segítségével, melyet az új Android telefonokkal gyakorta használnak, a hangsugárzó feltöltése sokkal gyorsabb.
Az EverPlay hangsugárzó rendkívül tartós, valamint por-, ütés- és vízálló. A por nem zavarhatja meg a hangsugárzó működését; ráadásul a vízbe merítést is kibírja akár 1 méterig, legfeljebb 30 percig. Ez azt jelenti, hogy zuhanyzás közben, vagy ha elkezd esni, vagy egy gyors vízbe merítés esetén sem károsodik az eszköz. Ütésállás szempontjából a terméket „kínzókamrában” tesztelték, ahol roller swing tesztnek vetették alá úgy, hogy szimulált 5 éves élettartam megbízhatóságot néztek. Az EverPlay igazán tartós felépítésű!
Végezetül pedig ez egy olyan Bluetooth hangsugárzó, amely egyszerű, tiszta módot biztosít a fennmaradó töltöttség megtekintéséhez. Az EverPlay-en csak a tápellátás gombját kell megnyomnia, hogy lássa, mennyire van feltöltve az akkumulátor.
5.0
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Bírja a strapát!
Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.
Előnyök
Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Használat dátuma 2019-11-30
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Használat dátuma 2019-11-30
Gabone02
22/06/2018
România
Recomand cu incredere
Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BT6900B boxă portabilă wireless
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BT6900B boxă portabilă wireless
Dom3ek
29/04/2020
Polska
Dobry produkt
Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam
Előnyök
Dobra jakość dźwięku
Hátrányok
Nie ma
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Használat dátuma 2019-10-29
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Használat dátuma 2019-10-29