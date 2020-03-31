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Gyártás megszűnt

vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

BT6900A/00

5

| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Soha véget nem érő zene

Az én zeném soha nem áll le. Az Everyplay vezeték nélküli, hordozható hangsugárzó megszakítás nélküli, folyamatos zenelejátszást biztosít az erős Bluetooth-csatlakozásnak és az intuitív töltési lehetőségeknek köszönhetően. Az egyedi felépítés széppé és kivételesen ellenállóvá teszi

Összes előny megtekintése

Soha véget nem érő zene

  • 10 W-os, 10 óra működési idejű

  • Nagy Bluetooth hatótávolság

  • Vízálló, porálló

  • Gyorstöltés lehetősége

A gyors töltés háromszor olyan gyorsan tölti fel a hangsugárzót

A gyors töltés háromszor olyan gyorsan tölti fel a hangsugárzót

A hangsugárzó töltése általában elég időigényes. Az EverPlay gyorstöltési lehetőséget biztosít, melynek köszönhetően háromszor gyorsabban feltöltheti a hangsugárzóját, mintha azt egy hagyományos USB adapter segítségével tenné. A Qualcomm Quick-Charge adapter (nem tartozék) segítségével, melyet az új Android telefonokkal gyakorta használnak, a hangsugárzó feltöltése sokkal gyorsabb.

Tartós felépítés – ütésálló, porálló és vízálló (IP57)

Tartós felépítés – ütésálló, porálló és vízálló (IP57)

Az EverPlay hangsugárzó rendkívül tartós, valamint por-, ütés- és vízálló. A por nem zavarhatja meg a hangsugárzó működését; ráadásul a vízbe merítést is kibírja akár 1 méterig, legfeljebb 30 percig. Ez azt jelenti, hogy zuhanyzás közben, vagy ha elkezd esni, vagy egy gyors vízbe merítés esetén sem károsodik az eszköz. Ütésállás szempontjából a terméket „kínzókamrában” tesztelték, ahol roller swing tesztnek vetették alá úgy, hogy szimulált 5 éves élettartam megbízhatóságot néztek. Az EverPlay igazán tartós felépítésű!

Töltöttségjelző az energiaellátási szint egyszerű megtekintéséhez

Töltöttségjelző az energiaellátási szint egyszerű megtekintéséhez

Végezetül pedig ez egy olyan Bluetooth hangsugárzó, amely egyszerű, tiszta módot biztosít a fennmaradó töltöttség megtekintéséhez. Az EverPlay-en csak a tápellátás gombját kell megnyomnia, hogy lássa, mennyire van feltöltve az akkumulátor.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

31/03/2020

Magyarország

Magyarország

Bírja a strapát!

Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.

Előnyök

Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

Használat dátuma 2019-11-30

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

Használat dátuma 2019-11-30

22/06/2018

România

România

Recomand cu incredere

Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BT6900B boxă portabilă wireless

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BT6900B boxă portabilă wireless

29/04/2020

Polska

Polska

Dobry produkt

Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam

Előnyök

Dobra jakość dźwięku

Hátrányok

Nie ma

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy

Használat dátuma 2019-10-29

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy

Használat dátuma 2019-10-29

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.