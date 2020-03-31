2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Soha véget nem érő zene
Az én zeném soha nem áll le. Az Everyplay vezeték nélküli, hordozható hangsugárzó megszakítás nélküli, folyamatos zenelejátszást biztosít az erős Bluetooth-csatlakozásnak és az intuitív töltési lehetőségeknek köszönhetően. Az egyedi felépítés széppé és kivételesen ellenállóvá teszi
10 W-os, 10 óra működési idejű
Nagy Bluetooth hatótávolság
Vízálló, porálló
Gyorstöltés lehetősége
A hangsugárzót borító DuraFit anyag funkcionális és esztétikus előnyöket biztosít. A hangsúlyozottan illeszkedő színű felső gumiborítások burkolják a textíliát. A csúszásmentes, karcálló és mosható anyag további védelmet biztosít, míg az egyedi rombuszhálós mintázat egy modernebb, kifinomult stílust nyújt.
Az Anti-Clipping funkciónak köszönhetően még akkor is hangos és kiváló minőségű zenében lehet része, ha az akkumulátor már merülőfélben van. 300 és 1000 mV közötti bemeneti jelet fogad, és megvédi a hangsugárzót a torzítás miatti károsodástól. Ez a beépített funkció figyeli az erősítőn áthaladó hangjelet, és biztosítja, hogy a jelcsúcsok ne lépjék túl az erősítő tartományát, kiküszöbölve a határolás miatti torzítást anélkül, hogy ez hatással lenne a hangerőre. Az akkumulátor töltöttségének csökkenésével a hangsugárzó a jelcsúcsokat kevésbé tudja visszaadni, az Anti-Clipping azonban mérsékeli a csúcsértékeket, torzításmentes zenét biztosítva.
Az EverPlay hangsugárzó a kompakt kialakításnak köszönhetően és egy nagy mélysugárzó terület segítségével erőteljes hangzást biztosít, továbbá extra mélyhangkiemelést és -kiterjesztést nyújt.
5.0
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Bírja a strapát!
Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.
Előnyök
Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Használat dátuma 2019-11-30
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Használat dátuma 2019-11-30
Gabone02
22/06/2018
România
Recomand cu incredere
Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BT6900B boxă portabilă wireless
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BT6900B boxă portabilă wireless
Dom3ek
29/04/2020
Polska
Dobry produkt
Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam
Előnyök
Dobra jakość dźwięku
Hátrányok
Nie ma
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Használat dátuma 2019-10-29
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Használat dátuma 2019-10-29