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Gyártás megszűnt
Tökéletes pontosság
Tapasztalja meg a tökéletes kontúrkövetést az exkluzív lézervezérlővel. Segítségével magabiztosan megalkothatja a pontos és kívánt szimmetrikus formát.
0,2 mm-es precíziós beállítások
Teljesen fém, kétoldalas vágókészülék
60 p. vez.nélk. haszn./1óra tölt.
lézervezérlővel
Az egyedülálló lézervezérlő rendszer éles fénysugarat vetít ki, hogy jelezze Önnek a vágás vonalát. Megmutatja, mely szőrszálakat készül levágni, így Ön mindig biztos lehet a dolgában.
A kívánt vágási hossz kiválasztásához csak forgassa el a fogantyún található zoomgombot a megjeleníteni kívánt hosszig. Ekkor a készülék rögzíti a kiválasztott hossza a pontos és egyenletes vágás érdekében.
Az állítható fésű alatt egy megfordítható, kétoldalú precíziós vágókészülék található. Egyik oldala 32 mm-es nagyteljesítményű vágóként funkcionál. Megfordítva pedig egy 15 mm szélességű precíziós vágókészüléket kapunk, mely tökéletes a kis helyek, pl. az orr alatti vagy a száj körüli területek eléréséhez. Úgy lett kialakítva, hogy nagyon közeli vágásra legyen képes, miközben védi az Ön bőrét. Kis méretének, valamint ferde felépítésének köszönhetően könnyedén láthatja, amit csinál, a finom vonalak és a részletek érdekében.
4.5
5-ből
77
Értékelések
89%
ajánlja ezt a terméket
Jófejség
22/01/2019
Magyarország
Szuper készülék
Könnyen, jól használható szakállvágó. Nagy előnye, hogy víz alatt is el lehet mosni, így nem maradnak benne a kis szőrszálak.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 vízálló szakállvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 vízálló szakállvágó
Gábor29
13/06/2017
Magyarország
kíváló szakállvágó
Igazi kompakt, megbízható szakállvágó. Tökéletesen vágja a szakállamat, a 0,4mm hosszúság miatt nem kell borotvát használnom. Nagyon jól néz ki, a lézert nem annyira használom, de ha valaki formázza a szakállát nem scak levágja akkor hasznos lehet! Az akku sosem merül le :D Ajánlom!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 vízálló szakállvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 vízálló szakállvágó
Adrian57
20/07/2016
România
Inovativ
Detin acest trimmer de cateva luni si sunt foarte multumit de el. Ingrijirea barbii nu mai este o corvoada, cu o risipa mare de timp. Precizia conturarii este foarte mare, mai ales ca te ajuta si laserul. Setarile de lungime a firelor este din 2 in 2 mm. Nu ciupeste si taie delicat si precis. Are o autonomie ce 60 de minute si se incarca total rapid(cam o ora). Se curata usor sub jet de apa.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 Aparat de tuns barba rezistent la apă
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 Aparat de tuns barba rezistent la apă