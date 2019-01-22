TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

Go to promotion

Akár 30%+10% kedvezmény a SZURET10 kuponkóddal

Szüreteld le őszi ajánlatainkat! 2026. 09.24-10.11. között, válogatott termékekre, a készlet erejéig.

Megnézem

  • Felvétel egyetlen termékről
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Fő használat közbeni fénykép
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Érzelmi előny fénykép
  • Érzelmi előny fénykép
  • Érzelmi előny fénykép
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a tartozékkal kiegészített termékről
  • Fénykép a csomagolásról
  • Felvétel egyetlen termékről
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Fő használat közbeni fénykép
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Érzelmi előny fénykép
  • Érzelmi előny fénykép
  • Érzelmi előny fénykép
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a tartozékkal kiegészített termékről
  • Fénykép a csomagolásról

Gyártás megszűnt

Beardtrimmer series 9000vízálló szakállvágó

BT9290/32

4.5

| (77) Értékelések | 89% ajánlja ezt a terméket

Tökéletes pontosság

Tapasztalja meg a tökéletes kontúrkövetést az exkluzív lézervezérlővel. Segítségével magabiztosan megalkothatja a pontos és kívánt szimmetrikus formát.

Összes előny megtekintése

Az egyetlen lézervezérlős szakállvágó

Tökéletes pontosság

  • 0,2 mm-es precíziós beállítások

  • Teljesen fém, kétoldalas vágókészülék

  • 60 p. vez.nélk. haszn./1óra tölt.

  • lézervezérlővel

Használja az egyedülálló lézervezérlőt a pontos, szimmetrikus eredményért

Használja az egyedülálló lézervezérlőt a pontos, szimmetrikus eredményért

Az egyedülálló lézervezérlő rendszer éles fénysugarat vetít ki, hogy jelezze Önnek a vágás vonalát. Megmutatja, mely szőrszálakat készül levágni, így Ön mindig biztos lehet a dolgában.

A zoomgomb 'rögzíti' a kiválasztott hosszbeállítást

A zoomgomb 'rögzíti' a kiválasztott hosszbeállítást

A kívánt vágási hossz kiválasztásához csak forgassa el a fogantyún található zoomgombot a megjeleníteni kívánt hosszig. Ekkor a készülék rögzíti a kiválasztott hossza a pontos és egyenletes vágás érdekében.

Kétoldalú vágókészülék: 32 és 15 mm-es oldallapok a tökéletes részletekért

Kétoldalú vágókészülék: 32 és 15 mm-es oldallapok a tökéletes részletekért

Az állítható fésű alatt egy megfordítható, kétoldalú precíziós vágókészülék található. Egyik oldala 32 mm-es nagyteljesítményű vágóként funkcionál. Megfordítva pedig egy 15 mm szélességű precíziós vágókészüléket kapunk, mely tökéletes a kis helyek, pl. az orr alatti vagy a száj körüli területek eléréséhez. Úgy lett kialakítva, hogy nagyon közeli vágásra legyen képes, miközben védi az Ön bőrét. Kis méretének, valamint ferde felépítésének köszönhetően könnyedén láthatja, amit csinál, a finom vonalak és a részletek érdekében.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.5

5-ből

77

Értékelések

89%

ajánlja ezt a terméket

22/01/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper készülék

Könnyen, jól használható szakállvágó. Nagy előnye, hogy víz alatt is el lehet mosni, így nem maradnak benne a kis szőrszálak.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 vízálló szakállvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 vízálló szakállvágó

13/06/2017

Magyarország

Magyarország

kíváló szakállvágó

Igazi kompakt, megbízható szakállvágó. Tökéletesen vágja a szakállamat, a 0,4mm hosszúság miatt nem kell borotvát használnom. Nagyon jól néz ki, a lézert nem annyira használom, de ha valaki formázza a szakállát nem scak levágja akkor hasznos lehet! Az akku sosem merül le :D Ajánlom!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 vízálló szakállvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 vízálló szakállvágó

20/07/2016

România

România

Inovativ

Detin acest trimmer de cateva luni si sunt foarte multumit de el. Ingrijirea barbii nu mai este o corvoada, cu o risipa mare de timp. Precizia conturarii este foarte mare, mai ales ca te ajuta si laserul. Setarile de lungime a firelor este din 2 in 2 mm. Nu ciupeste si taie delicat si precis. Are o autonomie ce 60 de minute si se incarca total rapid(cam o ora). Se curata usor sub jet de apa.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 Aparat de tuns barba rezistent la apă

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 Aparat de tuns barba rezistent la apă

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.