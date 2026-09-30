Micro SD-kártyanyílás max. 32 GB-ig, 16 órányi HD videóhoz

A Philips videokamera micro SD-kártyanyílásának köszönhetően végre annyit filmezhet, amennyit csak szeretne. A kisméretű, de nagy tárolási kapacitású micro SD-kártyákon biztonságosan tárolhatja összes videofelvételét és fényképét. A kis méretnek hála, néhánnyal többet becsomagolni és magunkkal vinni igazán nem jelent gondot. A videokamera kártyanyílása kompatibilis az összes univerzális micro SD-kártyával, ezáltal a memória akár 32 GB-ra növelhető, ami 16 órányi HD videofelvételt jelent. Folytassa bátran a felvételt.