TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Fénykép a termék elejéről
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Elsődleges kép
  • Fénykép a termék elejéről
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Elsődleges kép

Gyártás megszűnt

HD kamera

CAM102BL/00

Egyszerűen megörökíthető és megosztható pillanatok

Az ESee CAM102 videokamera Full HD minőségű felvételei kristálytisztán idézik fel emlékeit. Készítsen videókat egyetlen gombnyomással. Ossza meg másokkal TV-jén és online formában. Egyszerű csatlakoztatás a beépített USB csatlakozóval.

Összes előny megtekintése

Élje át újra emlékeit HD minőségben!

Egyszerűen megörökíthető és megosztható pillanatok

Az extrahosszú működési idejű akkumulátorral több felvételt készíthet

Filmszerkesztő szoftver egyedi videók készítéséhez

Micro SD-kártyanyílás max. 32 GB-ig, 16 órányi HD videóhoz

Micro SD-kártyanyílás max. 32 GB-ig, 16 órányi HD videóhoz

A Philips videokamera micro SD-kártyanyílásának köszönhetően végre annyit filmezhet, amennyit csak szeretne. A kisméretű, de nagy tárolási kapacitású micro SD-kártyákon biztonságosan tárolhatja összes videofelvételét és fényképét. A kis méretnek hála, néhánnyal többet becsomagolni és magunkkal vinni igazán nem jelent gondot. A videokamera kártyanyílása kompatibilis az összes univerzális micro SD-kártyával, ezáltal a memória akár 32 GB-ra növelhető, ami 16 órányi HD videofelvételt jelent. Folytassa bátran a felvételt.

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós leveleket kapni – az érdeklődésem és szokásaim alapján – Philips termékekről, szolgáltatásokról, eseményekről és promóciókról. Bármikor könnyedén leiratkozhatok!

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.