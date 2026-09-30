A 3 másodperces előrögzítéssel a váratlan eseményeket sem mulasztja el

Az élet legizgalmasabb pillanatai olykor váratlanul érik Önt. A 3 másodperces előrögzítéssel azonban akkor is többet vehet fel, ha a kelleténél néhány másodperccel később nyomja meg a gombot. Ha be van állítva a 3 másodperces előrögzítés, a videokamera a gomb megnyomása előtt már automatikusan elkezdi a felvételt. Az állandó puffermemóriának köszönhetően többé nem marad le semmiről.