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Gyártás megszűnt

HD kamera

CAM102BU/00

Egyszerűen megörökíthető és megosztható pillanatok

Az ESee CAM102 videokamera Full HD minőségű felvételei kristálytisztán idézik fel emlékeit. Készítsen videókat egyetlen gombnyomással. Ossza meg másokkal TV-jén és online formában. Egyszerű csatlakoztatás a beépített USB csatlakozóval.

Összes előny megtekintése

Élje át újra emlékeit HD minőségben!

Egyszerűen megörökíthető és megosztható pillanatok

A 3 másodperces előrögzítéssel a váratlan eseményeket sem mulasztja el

A 3 másodperces előrögzítéssel a váratlan eseményeket sem mulasztja el

Az élet legizgalmasabb pillanatai olykor váratlanul érik Önt. A 3 másodperces előrögzítéssel azonban akkor is többet vehet fel, ha a kelleténél néhány másodperccel később nyomja meg a gombot. Ha be van állítva a 3 másodperces előrögzítés, a videokamera a gomb megnyomása előtt már automatikusan elkezdi a felvételt. Az állandó puffermemóriának köszönhetően többé nem marad le semmiről.

Akár 5 megapixeles felbontás a kiváló minőségű fényképekért

Akár 5 megapixeles felbontás a kiváló minőségű fényképekért

Közvetlen TV-csatlakoztatás HDMI-n keresztül HD videók megtekintéséhez

Közvetlen TV-csatlakoztatás HDMI-n keresztül HD videók megtekintéséhez

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.