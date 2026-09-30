2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
CAM102BU/00
Egyszerűen megörökíthető és megosztható pillanatok
Az ESee CAM102 videokamera Full HD minőségű felvételei kristálytisztán idézik fel emlékeit. Készítsen videókat egyetlen gombnyomással. Ossza meg másokkal TV-jén és online formában. Egyszerű csatlakoztatás a beépített USB csatlakozóval.
Az élet legizgalmasabb pillanatai olykor váratlanul érik Önt. A 3 másodperces előrögzítéssel azonban akkor is többet vehet fel, ha a kelleténél néhány másodperccel később nyomja meg a gombot. Ha be van állítva a 3 másodperces előrögzítés, a videokamera a gomb megnyomása előtt már automatikusan elkezdi a felvételt. Az állandó puffermemóriának köszönhetően többé nem marad le semmiről.
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