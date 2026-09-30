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  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
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Gyártás megszűnt

HD kamera

CAM110RD/00

Egyszerűen megörökíthető és megosztható pillanatok

Lenyűgöző videókat készíthet Full HD minőségben. Az ESee videokamera kiváló rázkódás-kiegyenlítő technológiája egy újabb lépés a tökéletesség irányába. A kettős felvételformátum az e-mailes kompatibilitás mellett HD minőséget is biztosít, aminek köszönhetően TV-jén 4-szer gyorsabban oszthatja meg videóit másokkal.

Összes előny megtekintése

Fejlett rázkódás-kiegyenlítéssel

Egyszerűen megörökíthető és megosztható pillanatok

Gyors megosztás e-mailben, illetve a Facebook és YouTube oldalon

Gyors megosztás e-mailben, illetve a Facebook és YouTube oldalon

A beépített Windows szoftverrel videóit egyszerűen feltöltheti az olyan weboldalakra, mint a YouTube, a Facebook, a Twitter és a Vimeo. Mac felhasználók számára a rendszerezést, szerkesztést és megosztást az iLife részét képező iMovie teszi egyszerűvé. A továbbfejlesztett tömörítési technikának köszönhetően a Philips videokamera által használt HD videoformátum (H.264) a standard videokamerákhoz, digitális fényképezőgépekhez és mobiltelefonokhoz képest kisebb fájlokat hoz létre, de a videó minősége nem csorbul, így felvételeit gyorsabban feltöltheti! A fájlokat más programok is használhatják, többek között az iPhoto és a Windows Movie Maker.

Közvetlen TV-csatlakoztatás HDMI-n keresztül HD videók megtekintéséhez

Közvetlen TV-csatlakoztatás HDMI-n keresztül HD videók megtekintéséhez

Beépített USB csatlakozó PC/Mac készülékek akadálytalan csatlakoztatásához

Beépített USB csatlakozó PC/Mac készülékek akadálytalan csatlakoztatásához

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.