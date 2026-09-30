2 év jótállás.
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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
CAM110RD/00
Egyszerűen megörökíthető és megosztható pillanatok
Lenyűgöző videókat készíthet Full HD minőségben. Az ESee videokamera kiváló rázkódás-kiegyenlítő technológiája egy újabb lépés a tökéletesség irányába. A kettős felvételformátum az e-mailes kompatibilitás mellett HD minőséget is biztosít, aminek köszönhetően TV-jén 4-szer gyorsabban oszthatja meg videóit másokkal.
A beépített Windows szoftverrel videóit egyszerűen feltöltheti az olyan weboldalakra, mint a YouTube, a Facebook, a Twitter és a Vimeo. Mac felhasználók számára a rendszerezést, szerkesztést és megosztást az iLife részét képező iMovie teszi egyszerűvé. A továbbfejlesztett tömörítési technikának köszönhetően a Philips videokamera által használt HD videoformátum (H.264) a standard videokamerákhoz, digitális fényképezőgépekhez és mobiltelefonokhoz képest kisebb fájlokat hoz létre, de a videó minősége nem csorbul, így felvételeit gyorsabban feltöltheti! A fájlokat más programok is használhatják, többek között az iPhoto és a Windows Movie Maker.
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