2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
CAM110SL/00
Egyszerűen megörökíthető és megosztható pillanatok
Lenyűgöző videókat készíthet Full HD minőségben. Az ESee videokamera kiváló rázkódás-kiegyenlítő technológiája egy újabb lépés a tökéletesség irányába. A kettős felvételformátum az e-mailes kompatibilitás mellett HD minőséget is biztosít, aminek köszönhetően TV-jén 4-szer gyorsabban oszthatja meg videóit másokkal.
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