Egyszerűen megörökíthető és megosztható pillanatok

Lenyűgöző videókat készíthet Full HD minőségben. Az ESee videokamera kiváló rázkódás-kiegyenlítő technológiája egy újabb lépés a tökéletesség irányába. A kettős felvételformátum az e-mailes kompatibilitás mellett HD minőséget is biztosít, aminek köszönhetően TV-jén 4-szer gyorsabban oszthatja meg videóit másokkal.