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Gyártás megszűnt

HD kamera

CAM110SL/00

Egyszerűen megörökíthető és megosztható pillanatok

Lenyűgöző videókat készíthet Full HD minőségben. Az ESee videokamera kiváló rázkódás-kiegyenlítő technológiája egy újabb lépés a tökéletesség irányába. A kettős felvételformátum az e-mailes kompatibilitás mellett HD minőséget is biztosít, aminek köszönhetően TV-jén 4-szer gyorsabban oszthatja meg videóit másokkal.

Összes előny megtekintése

Fejlett rázkódás-kiegyenlítéssel

Egyszerűen megörökíthető és megosztható pillanatok

Beépített akkumulátor a kényelmes töltéshez USB-n keresztül

Vaku, automatikus élességbeállítás, arc- és mosolyfelismerés

Vaku, automatikus élességbeállítás, arc- és mosolyfelismerés

Akár 10 megapixeles felbontás a kiváló minőségű fényképekért

Akár 10 megapixeles felbontás a kiváló minőségű fényképekért

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.