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        Gyártás megszűnt

        HD kamera

        CAM150PK/00

        Egyszerűen megörökíthető és megosztható pillanatok

        A strapabíró és vízálló ESee CAM150 videokamera benti és kinti használatra egyaránt ideális, sőt, víz alatt és hóban is bevethető. A fejlett rázkódás-kiegyenlítés biztosítja a lehető legélesebb videókat, a kettős felvételformátum segítségével pedig a HD minőség mellett e-mailben is elküldhető formátumban is könnyen megoszthatja a felvételeket.

        Összes előny megtekintése

        Víz alatt és hóban is használható

        Egyszerűen megörökíthető és megosztható pillanatok

        Gyors megosztás e-mailben, illetve a Facebook és YouTube oldalon

        Gyors megosztás e-mailben, illetve a Facebook és YouTube oldalon

        A beépített Windows szoftverrel videóit egyszerűen feltöltheti az olyan weboldalakra, mint a YouTube, a Facebook, a Twitter és a Vimeo. Mac felhasználók számára a rendszerezést, szerkesztést és megosztást az iLife részét képező iMovie teszi egyszerűvé. A továbbfejlesztett tömörítési technikának köszönhetően a Philips videokamera által használt HD videoformátum (H.264) a standard videokamerákhoz, digitális fényképezőgépekhez és mobiltelefonokhoz képest kisebb fájlokat hoz létre, de a videó minősége nem csorbul, így felvételeit gyorsabban feltöltheti! A fájlokat más programok is használhatják, többek között az iPhoto és a Windows Movie Maker.

        Közvetlen TV-csatlakoztatás HDMI-n keresztül HD videók megtekintéséhez

        Közvetlen TV-csatlakoztatás HDMI-n keresztül HD videók megtekintéséhez

        A kisméretű és karcsú készülék kényelmesen elfér zsebében

        Műszaki adatok

        Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

        Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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        • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
        • -15% az első vásárlásra
        • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
        • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.