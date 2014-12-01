2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Egyszerűen megörökíthető és megosztható pillanatok
Az ESee CAM300 videokamerával gyerekjáték Full HD minőségű videofelvételeket és fényképeket készíteni. A 3”-es érintőkijelző intuitív vezérlést tesz lehetővé, az azonnali szerkesztés és a gyors betekintés révén pedig bármelyik felvétel azonnal megosztható TV-n vagy az Interneten.
4.6
5-ből
8
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Quba992
01/12/2014
Polska
Super kamera Philipsa !!
Polecam wszystkim tą kamerkę ! Można na prawdę nakręcić wysokiej jakości filmy w FULL HD oraz SPORT HD! Przy dziennym oświetleniu kamera dorównuje tym za 500-1000zł . Przydatna funkcja Makro: Szybko wychwytuje zmianę odległości Filmy w Sport HD totalne mistrzostwo !!!!! Jedyną wadą jest długie ładowanie przez port USB w komputerze - 5,5 godziny !
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: CAM295BL Kamera HD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: CAM295BL Kamera HD
Quba992
01/12/2014
Polska
Super kamera Philipsa !!
Polecam wszystkim tą kamerkę ! Można na prawdę nakręcić wysokiej jakości filmy w FULL HD oraz SPORT HD! Przy dziennym oświetleniu kamera dorównuje tym za 500-1000zł . Przydatna funkcja Makro: Szybko wychwytuje zmianę odległości Filmy w Sport HD totalne mistrzostwo !!!!! Jedyną wadą jest długie ładowanie przez port USB w komputerze - 5,5 godziny !
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: CAM295BL Kamera HD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: CAM295BL Kamera HD
kruchtet
17/12/2013
Polska
Super kamerka
Rewelacyjny sprzęt za rozsądną cenę. Polecam serdecznie!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: CAM295BL Kamera HD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: CAM295BL Kamera HD