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Gyártás megszűnt

HD kamera

CAM295BL/00

4.6

| (8) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Egyszerűen megörökíthető és megosztható pillanatok

Az ESee CAM300 videokamerával gyerekjáték Full HD minőségű videofelvételeket és fényképeket készíteni. A 3”-es érintőkijelző intuitív vezérlést tesz lehetővé, az azonnali szerkesztés és a gyors betekintés révén pedig bármelyik felvétel azonnal megosztható TV-n vagy az Interneten.

Összes előny megtekintése

Érintőképernyős vezérléssel

Egyszerűen megörökíthető és megosztható pillanatok

A kisméretű és karcsú készülék kényelmesen elfér zsebében

Beépített USB csatlakozó PC/Mac készülékek akadálytalan csatlakoztatásához

Beépített USB csatlakozó PC/Mac készülékek akadálytalan csatlakoztatásához

Az extrahosszú működési idejű akkumulátorral több felvételt készíthet

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Értékelések

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4.6

5-ből

8

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

01/12/2014

Polska

Polska

Super kamera Philipsa !!

Polecam wszystkim tą kamerkę ! Można na prawdę nakręcić wysokiej jakości filmy w FULL HD oraz SPORT HD! Przy dziennym oświetleniu kamera dorównuje tym za 500-1000zł . Przydatna funkcja Makro: Szybko wychwytuje zmianę odległości Filmy w Sport HD totalne mistrzostwo !!!!! Jedyną wadą jest długie ładowanie przez port USB w komputerze - 5,5 godziny !

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: CAM295BL Kamera HD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: CAM295BL Kamera HD

01/12/2014

Polska

Polska

Super kamera Philipsa !!

Polecam wszystkim tą kamerkę ! Można na prawdę nakręcić wysokiej jakości filmy w FULL HD oraz SPORT HD! Przy dziennym oświetleniu kamera dorównuje tym za 500-1000zł . Przydatna funkcja Makro: Szybko wychwytuje zmianę odległości Filmy w Sport HD totalne mistrzostwo !!!!! Jedyną wadą jest długie ładowanie przez port USB w komputerze - 5,5 godziny !

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: CAM295BL Kamera HD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: CAM295BL Kamera HD

17/12/2013

Polska

Polska

Super kamerka

Rewelacyjny sprzęt za rozsądną cenę. Polecam serdecznie!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: CAM295BL Kamera HD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: CAM295BL Kamera HD

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.