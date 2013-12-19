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Gyártás megszűnt

HD kamera

CAM295WH/00

4.5

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Egyszerűen megörökíthető és megosztható pillanatok

Az ESee CAM295 videokamerával gyerekjáték Full HD minőségű videofelvételeket és fényképeket készíteni. A 3”-es érintőkijelző intuitív vezérlést tesz lehetővé, az azonnali szerkesztés és a gyors betekintés révén pedig bármelyik felvétel azonnal megosztható TV-n vagy az Interneten.

Összes előny megtekintése

Érintőképernyős vezérléssel

Egyszerűen megörökíthető és megosztható pillanatok

Azonnali videoszerkesztő a kamerán való egyszerű szerkesztéshez

Kettős formátumú felvétel a Full HD minőséghez és az e-mailben küldés céljára

Kettős formátumú felvétel a Full HD minőséghez és az e-mailben küldés céljára

A Full HD videók nagyszerűek, ha HD TV-n nézi őket. Ám ha a videót e-mailben szeretné elküldeni, vagy meg szeretné osztani az Interneten, a nagyméretű HD fájlt tömörítenie kell, és e-mail kompatibilis formátumra kell átalakítania. A videokamera a kettős formátumú felvétel révén szükségtelenné teszi ezt a körülményes eljárást. Amint bekapcsolja ezt a funkciót, minden felvételt egyidejűleg kétféle formátumban rögzít: Full HD (1080p) és e-mail kompatibilis QWVGA (240p) formában. Így videofelvételeit tökéletes minőségben élvezheti a HD TV-n, ugyanakkor elektronikus úton is azonnal megoszthatja.

Gyors megosztás e-mailben, illetve a Facebook és YouTube oldalon

Gyors megosztás e-mailben, illetve a Facebook és YouTube oldalon

A beépített Windows szoftverrel videóit egyszerűen feltöltheti az olyan weboldalakra, mint a YouTube, a Facebook, a Twitter és a Vimeo. Mac felhasználók számára a rendszerezést, szerkesztést és megosztást az iLife részét képező iMovie teszi egyszerűvé. A továbbfejlesztett tömörítési technikának köszönhetően a Philips videokamera által használt HD videoformátum (H.264) a standard videokamerákhoz, digitális fényképezőgépekhez és mobiltelefonokhoz képest kisebb fájlokat hoz létre, de a videó minősége nem csorbul, így felvételeit gyorsabban feltöltheti! A fájlokat más programok is használhatják, többek között az iPhoto és a Windows Movie Maker.

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.5

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

19/12/2013

Polska

Polska

Montaz fragmentow filmow, zdjec w calosc (edycja).

Latwa obsluga, jakosc filmow HD i SD. Stosunek jakosci do ceny bdb.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: CAM295WH Kamera HD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: CAM295WH Kamera HD

07/11/2013

Polska

Polska

Kamera jest ok tylko..

Witam używam kamerki Philipsa od jakiegoś czasu i muszę przyznać iż nagrywanie filmów jest w dość dobrej jakości . Tylko przy mocniejszym zbliżeniu obraz zaczyna pływać i już nie widać tak ostro . Z drugiej strony patrząc za takie pieniądze kamerka jest OK trzeba tylko pamiętać aby kupić kartę pamięci klasy 10 bo na innych filmy się zacinają . Pozdrawiam Robert

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: CAM295WH Kamera HD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: CAM295WH Kamera HD

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.