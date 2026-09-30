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Gyártás megszűnt

HD kamera

CAM300BL/00

Egyszerűen megörökíthető és megosztható pillanatok

Az ESee CAM300 videokamerával gyerekjáték Full HD minőségű videofelvételeket és fényképeket készíteni. A 3”-es érintőkijelző intuitív vezérlést tesz lehetővé, az azonnali szerkesztés és a gyors betekintés révén pedig bármelyik felvétel azonnal megosztható TV-n vagy az Interneten.

Összes előny megtekintése

Érintőképernyős vezérléssel

Egyszerűen megörökíthető és megosztható pillanatok

Közvetlen TV-csatlakoztatás HDMI-n keresztül HD videók megtekintéséhez

Közvetlen TV-csatlakoztatás HDMI-n keresztül HD videók megtekintéséhez

Kettős formátumú felvétel a Full HD minőséghez és az e-mailben küldés céljára

Kettős formátumú felvétel a Full HD minőséghez és az e-mailben küldés céljára

A Full HD videók nagyszerűek, ha HD TV-n nézi őket. Ám ha a videót e-mailben szeretné elküldeni, vagy meg szeretné osztani az Interneten, a nagyméretű HD fájlt tömörítenie kell, és e-mail kompatibilis formátumra kell átalakítania. A videokamera a kettős formátumú felvétel révén szükségtelenné teszi ezt a körülményes eljárást. Amint bekapcsolja ezt a funkciót, minden felvételt egyidejűleg kétféle formátumban rögzít: Full HD (1080p) és e-mail kompatibilis QWVGA (240p) formában. Így videofelvételeit tökéletes minőségben élvezheti a HD TV-n, ugyanakkor elektronikus úton is azonnal megoszthatja.

A fejlett rázkódás-kiegyenlítésnek köszönhetően tisztább, élesebb képeket készíthet

A fejlett rázkódás-kiegyenlítésnek köszönhetően tisztább, élesebb képeket készíthet

A fejlett rázkódás-kiegyenlítésnek köszönhetően olyan videofelvételeket készíthet, amelyeket mindig büszkén mutathat meg másoknak. Az éles, torzításmentes képről a korszerű algoritmusok szerint működő giroérzékelők gondoskodnak. Az érzékelők megmérik a talaj és a kameraobjektív közötti távolságot, és valahányszor a kamera rázkódik, elvégzik a szükséges korrekciókat. E fejlett technológiával mindig éles képeket készíthet, és élete legizgalmasabb pillanatait lenyűgöző videofelvételeken rögzítheti.

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.