Kettős formátumú felvétel a Full HD minőséghez és az e-mailben küldés céljára

A Full HD videók nagyszerűek, ha HD TV-n nézi őket. Ám ha a videót e-mailben szeretné elküldeni, vagy meg szeretné osztani az Interneten, a nagyméretű HD fájlt tömörítenie kell, és e-mail kompatibilis formátumra kell átalakítania. A videokamera a kettős formátumú felvétel révén szükségtelenné teszi ezt a körülményes eljárást. Amint bekapcsolja ezt a funkciót, minden felvételt egyidejűleg kétféle formátumban rögzít: Full HD (1080p) és e-mail kompatibilis QWVGA (240p) formában. Így videofelvételeit tökéletes minőségben élvezheti a HD TV-n, ugyanakkor elektronikus úton is azonnal megoszthatja.