2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
CAM300BL/00
Egyszerűen megörökíthető és megosztható pillanatok
Az ESee CAM300 videokamerával gyerekjáték Full HD minőségű videofelvételeket és fényképeket készíteni. A 3”-es érintőkijelző intuitív vezérlést tesz lehetővé, az azonnali szerkesztés és a gyors betekintés révén pedig bármelyik felvétel azonnal megosztható TV-n vagy az Interneten.
A Full HD videók nagyszerűek, ha HD TV-n nézi őket. Ám ha a videót e-mailben szeretné elküldeni, vagy meg szeretné osztani az Interneten, a nagyméretű HD fájlt tömörítenie kell, és e-mail kompatibilis formátumra kell átalakítania. A videokamera a kettős formátumú felvétel révén szükségtelenné teszi ezt a körülményes eljárást. Amint bekapcsolja ezt a funkciót, minden felvételt egyidejűleg kétféle formátumban rögzít: Full HD (1080p) és e-mail kompatibilis QWVGA (240p) formában. Így videofelvételeit tökéletes minőségben élvezheti a HD TV-n, ugyanakkor elektronikus úton is azonnal megoszthatja.
A fejlett rázkódás-kiegyenlítésnek köszönhetően olyan videofelvételeket készíthet, amelyeket mindig büszkén mutathat meg másoknak. Az éles, torzításmentes képről a korszerű algoritmusok szerint működő giroérzékelők gondoskodnak. Az érzékelők megmérik a talaj és a kameraobjektív közötti távolságot, és valahányszor a kamera rázkódik, elvégzik a szükséges korrekciókat. E fejlett technológiával mindig éles képeket készíthet, és élete legizgalmasabb pillanatait lenyűgöző videofelvételeken rögzítheti.
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