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Gyártás megszűnt

Autós audio/video rendszer

CED1900BT/12

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Élvezze autójában is az élő zenét és videót

A Philips CED1900BT 6,2"-os színes kijelzőjén megjelenő képek és videók kitűnő minőségű szórakozást biztosítanak autójában. A filmeket és zenét több forrásból is élvezheti, mialatt egyetlen hívásról sem marad le a beépített Bluetooth® vevőkészüléknek köszönhetően.

Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

Élvezze autójában is az élő zenét és videót

  • 15,7 cm-es, érintőképernyős

  • Bluetooth-os

Beépített Bluetooth vevő a hívások és zenék adatfolyamként történő továbbításához

Beépített Bluetooth vevő a hívások és zenék adatfolyamként történő továbbításához

A Bluetooth kihangosító funkció lehetővé teszi, hogy vezetés közben biztonságosan használja mobiltelefonját, és ne maradjon le egyetlen fontos hívásról sem. A beépített Bluetooth® vevővel kényelmesen továbbíthatja a telefonján lévő zenéket az autó szórakoztatórendszerébe.

USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.

Hangkimeneti tartozék az erősítő felé

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

15/04/2019

Україна

Україна

Эта техника отличная!!!

Цена и качество, любителям хорошего звука и качественного видео рекомендуется!!!!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: CED1900BT Car audio video system

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: CED1900BT Car audio video system

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.