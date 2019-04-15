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30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
CED1900BT/12
Élvezze autójában is az élő zenét és videót
A Philips CED1900BT 6,2"-os színes kijelzőjén megjelenő képek és videók kitűnő minőségű szórakozást biztosítanak autójában. A filmeket és zenét több forrásból is élvezheti, mialatt egyetlen hívásról sem marad le a beépített Bluetooth® vevőkészüléknek köszönhetően.
15,7 cm-es, érintőképernyős
Bluetooth-os
A Bluetooth kihangosító funkció lehetővé teszi, hogy vezetés közben biztonságosan használja mobiltelefonját, és ne maradjon le egyetlen fontos hívásról sem. A beépített Bluetooth® vevővel kényelmesen továbbíthatja a telefonján lévő zenéket az autó szórakoztatórendszerébe.
Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Pricolisc
15/04/2019
Україна
Эта техника отличная!!!
Цена и качество, любителям хорошего звука и качественного видео рекомендуется!!!!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: CED1900BT Car audio video system
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: CED1900BT Car audio video system