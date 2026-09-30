2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
CMD305A/12
Dokkolja a műszerfalra
Vegye kézbe az irányítást ezzel a Philips autós szórakoztatórendszerrel, amely zökkenőmentesen együttműködik Android telefonkészülékével. Töltheti a készüléket a műszerfalról, vezérelheti a lejátszást ingyenes alkalmazás segítségével és fogadhatja a hívásokat kihangosítva, függetlenül attól, hogy a telefon dokkolva van-e vagy sem.
Android telefon dokkolóegysége
Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.
Tegye könnyebbé az autóutat a Philips autós szórakoztató rendszerével. Mindössze annyit kell tennie, hogy Android telefonját az autó audiorendszerének részévé teszi. A bonyolult csatlakozások és kellemetlen kábelrengeteg már a múlté. Csak helyezze az Android készüléket a foglalatba, és már készen is áll, hogy azt töltse, vagy zenét játsszon le róla vagy kihangosított hívásokat bonyolítson. A készüléken rendelkezésre álló egyéb funkciókat, például navigációs rendszert és helymeghatározó szolgáltatásokat is használhatja. Válassza a Philips által kínált könnyebb utat.
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