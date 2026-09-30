Visszahúzható dokkoló, hogy a műszerfal ne nézzen ki rendetlenül

Tegye könnyebbé az autóutat a Philips autós szórakoztató rendszerével. Mindössze annyit kell tennie, hogy Android telefonját az autó audiorendszerének részévé teszi. A bonyolult csatlakozások és kellemetlen kábelrengeteg már a múlté. Csak helyezze az Android készüléket a foglalatba, és már készen is áll, hogy azt töltse, vagy zenét játsszon le róla vagy kihangosított hívásokat bonyolítson. A készüléken rendelkezésre álló egyéb funkciókat, például navigációs rendszert és helymeghatározó szolgáltatásokat is használhatja. Válassza a Philips által kínált könnyebb utat.