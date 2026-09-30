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Gyártás megszűnt

CarStudioAutós médiadokkoló rendszer

CMD305A/12

Dokkolja a műszerfalra

Vegye kézbe az irányítást ezzel a Philips autós szórakoztatórendszerrel, amely zökkenőmentesen együttműködik Android telefonkészülékével. Töltheti a készüléket a műszerfalról, vezérelheti a lejátszást ingyenes alkalmazás segítségével és fogadhatja a hívásokat kihangosítva, függetlenül attól, hogy a telefon dokkolva van-e vagy sem.

Összes előny megtekintése

az autós használatra optimalizált, ingyenes CarStudio alkalmazás segítségével

Dokkolja a műszerfalra

  • Android telefon dokkolóegysége

Hangkimeneti tartozék az erősítő felé

USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.

Visszahúzható dokkoló, hogy a műszerfal ne nézzen ki rendetlenül

Visszahúzható dokkoló, hogy a műszerfal ne nézzen ki rendetlenül

Tegye könnyebbé az autóutat a Philips autós szórakoztató rendszerével. Mindössze annyit kell tennie, hogy Android telefonját az autó audiorendszerének részévé teszi. A bonyolult csatlakozások és kellemetlen kábelrengeteg már a múlté. Csak helyezze az Android készüléket a foglalatba, és már készen is áll, hogy azt töltse, vagy zenét játsszon le róla vagy kihangosított hívásokat bonyolítson. A készüléken rendelkezésre álló egyéb funkciókat, például navigációs rendszert és helymeghatározó szolgáltatásokat is használhatja. Válassza a Philips által kínált könnyebb utat.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.