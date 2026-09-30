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  • Fénykép a termék részleteiről
  • A termék alternatív fényképe
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Gyártás megszűnt

CarStudioAutós médiadokkoló rendszer

CMD310/12

Dokkolja a műszerfalra

Ragadja meg a vezetést ezzel a Philips autós szórakoztató rendszerrel, amely zökkenőmentesen együttműködik az iPhone/iPod készülékével. Töltheti a készüléket a műszerfalról, vezérelheti a lejátszást egy ingyenes alkalmazás segítségével és fogadhatja a hívásokat kihangosítva, függetlenül attól, hogy a telefon dokkolva van-e vagy sem.

Összes előny megtekintése

az autós használatra optimalizált ingyenes iPhone alkalmazás segítségével

Dokkolja a műszerfalra

  • dokkolóegység iPod/iPhone-hoz

Beépített Bluetooth a kihangosított hívásokhoz és a zene hangsugárzókon való lejátszásához

Beépített Bluetooth a kihangosított hívásokhoz és a zene hangsugárzókon való lejátszásához

Folyamatosan az irányítása alatt tarthatja a Philips autós szórakoztató rendszert. A beépített Bluetooth révén csatlakoztathatja iPhone készülékét a gépkocsi audiorendszeréhez, hogy kihangosított hívásokat folytathasson, a beépített mikrofon és az autó hangsugárzói használatával. Arra is lehetősége van, hogy az autó hangsugárzóin keresztül hallgassa az iPhone készülékén található zenefájlokat, anélkül, hogy a készüléket dokkolnia kellene. A stabil csatlakozás és a kiváló hangminőség biztosítja, hogy a telefonhívások mindig tiszták legyenek. A Philips segítségével a szemét az úton, a kezét pedig a kormányon tarthatja – így biztonságosabban és élvezetesebben utazhat.

Audio/MP3 bemenet a hordozható zenelejátszáshoz

USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.