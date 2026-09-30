2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
CMD310/12
Dokkolja a műszerfalra
Ragadja meg a vezetést ezzel a Philips autós szórakoztató rendszerrel, amely zökkenőmentesen együttműködik az iPhone/iPod készülékével. Töltheti a készüléket a műszerfalról, vezérelheti a lejátszást egy ingyenes alkalmazás segítségével és fogadhatja a hívásokat kihangosítva, függetlenül attól, hogy a telefon dokkolva van-e vagy sem.
dokkolóegység iPod/iPhone-hoz
Folyamatosan az irányítása alatt tarthatja a Philips autós szórakoztató rendszert. A beépített Bluetooth révén csatlakoztathatja iPhone készülékét a gépkocsi audiorendszeréhez, hogy kihangosított hívásokat folytathasson, a beépített mikrofon és az autó hangsugárzói használatával. Arra is lehetősége van, hogy az autó hangsugárzóin keresztül hallgassa az iPhone készülékén található zenefájlokat, anélkül, hogy a készüléket dokkolnia kellene. A stabil csatlakozás és a kiváló hangminőség biztosítja, hogy a telefonhívások mindig tiszták legyenek. A Philips segítségével a szemét az úton, a kezét pedig a kormányon tarthatja – így biztonságosabban és élvezetesebben utazhat.
Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
Értékelések