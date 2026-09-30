Beépített Bluetooth a kihangosított hívásokhoz és a zene hangsugárzókon való lejátszásához

Folyamatosan az irányítása alatt tarthatja a Philips autós szórakoztató rendszert. A beépített Bluetooth révén csatlakoztathatja iPhone készülékét a gépkocsi audiorendszeréhez, hogy kihangosított hívásokat folytathasson, a beépített mikrofon és az autó hangsugárzói használatával. Arra is lehetősége van, hogy az autó hangsugárzóin keresztül hallgassa az iPhone készülékén található zenefájlokat, anélkül, hogy a készüléket dokkolnia kellene. A stabil csatlakozás és a kiváló hangminőség biztosítja, hogy a telefonhívások mindig tiszták legyenek. A Philips segítségével a szemét az úton, a kezét pedig a kormányon tarthatja – így biztonságosabban és élvezetesebben utazhat.