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OneBladeSzakállfésű, 1 mm

CP0362

Szakállfésű OneBlade készülékhez

Ez a fésű a OneBlade készülékhez való, és lehetővé teszi, hogy Ön úgy nyírja és formázza szakállát, ahogyan szeretné. Garantált precizitásával elérheti a megálmodott külsőt.

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Kompatibilis termékek
OneBlade 360

OneBlade 360
Face

QP2724/23

OneBlade 360

OneBlade 360
Face + Body

QP2834/23

OneBlade 1st Shave

OneBlade 1st Shave
1st Shave

QP1324/30

OneBlade 1st Shave

OneBlade 1st Shave
1st Shave

QP1324/20

OneBlade

OneBlade
Face

QP1424/20

Multigroom series 9000

Multigroom series 9000
12 az 1-ben, arcra, hajra és testre

MG9710/90

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Szakállfésű OneBlade készülékhez

  • Szürke

  • Szőrhosszúság: 1 mm

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.