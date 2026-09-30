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CP0362
Szakállfésű OneBlade készülékhez
Ez a fésű a OneBlade készülékhez való, és lehetővé teszi, hogy Ön úgy nyírja és formázza szakállát, ahogyan szeretné. Garantált precizitásával elérheti a megálmodott külsőt.
Szürke
Szőrhosszúság: 1 mm
A terméknek időről időre javításra van szüksége, viszont a Philips vevőszolgálatán keresztül az új alkatrészek beszerzése sohasem volt ennél egyszerűbb. Mindezt garantált Philips minőséggel biztosítva.