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Avance Collection Bogyósgyümölcs-adagoló tálca

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Avance CollectionBogyósgyümölcs-adagoló tálca

CP0487

Avance Collection Bogyósgyümölcs-adagoló tálca

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Útmutatók és dokumentumok

Centrifugáljon bogyós gyümölcsöket egy lépésben a tölcsér tartozékkal

  • PDF fájl
  • 8 April 2026

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