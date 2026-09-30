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Hairclipper series 3000Állítható szakállfésű, 1–23 mm

CP0916

Állítható hajfésű a hajvágóhoz

Ez az állítható fésűtartozék a hajvágóhoz való. Garantált precizitásával elérheti a megálmodott külsőt.

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Kompatibilis termékek

Hairclipper series 3000

Hairclipper series 3000
Hajvágó

HC3510/15

Lent ellenőrizheti a kompatibilitást

Állítható hajfésű a hajvágóhoz

  • Szürke

  • Hajhosszúság: 1–23 mm

Újítsa fel termékét egyszerűen eredeti Philips alkatrészekkel

A termék egyes részeit időről időre ki kell cserélni, de a Philips pótalkatrészeivel még soha nem volt ilyen egyszerű a folyamat. Mindezt garantált Philips minőség mellett. Ez a vágótartozék kompatiblis az 1936-os és újabb sorozatszámú szakállvágókkal. Kérdés esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.