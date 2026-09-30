Hairclipper series 3000

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2 év jótállás.
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CP0916
Állítható hajfésű a hajvágóhoz
Ez az állítható fésűtartozék a hajvágóhoz való. Garantált precizitásával elérheti a megálmodott külsőt.
Szürke
Hajhosszúság: 1–23 mm
A termék egyes részeit időről időre ki kell cserélni, de a Philips pótalkatrészeivel még soha nem volt ilyen egyszerű a folyamat. Mindezt garantált Philips minőség mellett. Ez a vágótartozék kompatiblis az 1936-os és újabb sorozatszámú szakállvágókkal. Kérdés esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz.