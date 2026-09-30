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All-in-One TrimmerÁllítható precíziós fésű, 1–3 mm

CP2133/01

Állítható szakállfésű az univerzális vágókészülékhez

Ez a fésű univerzális vágókészülékéhez való, és lehetővé teszi, hogy Ön úgy nyírja és formázza a szakállát, ahogyan szeretné a különböző beállítások használatával. Garantált precizitásával elérheti a megálmodott külsőt.

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Lent ellenőrizheti a kompatibilitást

Állítható szakállfésű az univerzális vágókészülékhez

  • Univerzális vágókészülék

  • Fekete

  • Méret: 1–3 mm

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.