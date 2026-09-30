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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
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CP2133/01
Állítható szakállfésű az univerzális vágókészülékhez
Ez a fésű univerzális vágókészülékéhez való, és lehetővé teszi, hogy Ön úgy nyírja és formázza a szakállát, ahogyan szeretné a különböző beállítások használatával. Garantált precizitásával elérheti a megálmodott külsőt.
Univerzális vágókészülék
Fekete
Méret: 1–3 mm