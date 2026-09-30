Állítható szakállfésű az univerzális vágókészülékhez

Ez a fésű univerzális vágókészülékéhez való, és lehetővé teszi, hogy Ön úgy nyírja és formázza a szakállát, ahogyan szeretné a különböző beállítások használatával. Garantált precizitásával elérheti a megálmodott külsőt.