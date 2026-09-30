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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
CSP515/00
Az Ön saját mobil zenés színháza
Érezze a zenét a Philips CSP515 autós hangszórókkal. A 13 cm-es 2 utas hangszórók 180 W-os csúcsteljesítménnyel rendelkeznek. A könnyű polipropilén kúp és a puha PEI dóm magassugárzó élettel teli zenei részletgazdagságot és tiszta hangzást nyújt.
12,7 cm (5")
2 utas
180 W csúcsteljesítmény
A hangsugárzón belül egy membrán található egy lengőtekercs tetején, hogy a bemeneti jel vétele után egy jel hullámformát alakítson ki. A jelhullámot hanghullámmá alakítja át. A polipropilén a valaha felfedezett egyik legkönnyebb műanyag és nagyszerű anyag a hangsugárzó-membránok gyártásához a súlya, nagy szilárdsága, keménysége és magas hőmérséklettel szembeni ellenállósága miatt. Ezek a polipropilén kúpok kiváló minőségű hangzást biztosítanak, mivel még a legkisebb hangjelzésre is tiszta, élettel teli hangot hoznak létre.
Egy igen érzékeny textil kapcsolja össze a mélynyomó membránját a hangsugárzó keretével, így egy térbeli felfüggesztési rendszert alkotva. Amikor egy hangjelzés eléri a kúpot a mélynyomón belül, a textilkörnyezet visszaállítja a helyére a kúpot, hogy készen álljon a következő hangjelzés fogadására. Így a mélynyomó képes minden jelzés minimális torzítással venni, tiszta, lágy hangzást biztosítva – a lejátszott zene hangerejétől függetlenül.
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