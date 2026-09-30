Könnyű polipropilén kúp a tiszta hangzás érdekében

A hangsugárzón belül egy membrán található egy lengőtekercs tetején, hogy a bemeneti jel vétele után egy jel hullámformát alakítson ki. A jelhullámot hanghullámmá alakítja át. A polipropilén a valaha felfedezett egyik legkönnyebb műanyag és nagyszerű anyag a hangsugárzó-membránok gyártásához a súlya, nagy szilárdsága, keménysége és magas hőmérséklettel szembeni ellenállósága miatt. Ezek a polipropilén kúpok kiváló minőségű hangzást biztosítanak, mivel még a legkisebb hangjelzésre is tiszta, élettel teli hangot hoznak létre.