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Gyártás megszűnt

Autós koaxiális hangsugárzó

CSP615/00

Az Ön saját mobil zenés színháza

Érezze a zenét a Philips CSP615 autós hangszórókkal. A 16,5 cm-es 2 utas hangszórók 210 W-os csúcsteljesítménnyel rendelkeznek. A könnyű polipropilén kúp és a puha PEI dóm magassugárzó élettel teli zenei részletgazdagságot és tiszta hangzást nyújt.

Összes előny megtekintése

élettel teli hangot biztosító 2 utas sztereó technológiával

Az Ön saját mobil zenés színháza

  • 16,5 cm (6,5")

  • 2 utas

  • 210 W csúcsteljesítmény

40 W RMS teljesítménykezelés

Könnyű polipropilén kúp a tiszta hangzás érdekében

Könnyű polipropilén kúp a tiszta hangzás érdekében

A hangsugárzón belül egy membrán található egy lengőtekercs tetején, hogy a bemeneti jel vétele után egy jel hullámformát alakítson ki. A jelhullámot hanghullámmá alakítja át. A polipropilén a valaha felfedezett egyik legkönnyebb műanyag és nagyszerű anyag a hangsugárzó-membránok gyártásához a súlya, nagy szilárdsága, keménysége és magas hőmérséklettel szembeni ellenállósága miatt. Ezek a polipropilén kúpok kiváló minőségű hangzást biztosítanak, mivel még a legkisebb hangjelzésre is tiszta, élettel teli hangot hoznak létre.

Érzékeny textilkörnyezet a hangok maximális részletessége érdekében

Érzékeny textilkörnyezet a hangok maximális részletessége érdekében

Egy igen érzékeny textil kapcsolja össze a mélynyomó membránját a hangsugárzó keretével, így egy térbeli felfüggesztési rendszert alkotva. Amikor egy hangjelzés eléri a kúpot a mélynyomón belül, a textilkörnyezet visszaállítja a helyére a kúpot, hogy készen álljon a következő hangjelzés fogadására. Így a mélynyomó képes minden jelzés minimális torzítással venni, tiszta, lágy hangzást biztosítva – a lejátszott zene hangerejétől függetlenül.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.