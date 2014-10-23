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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Az Ön saját mobil zenés színháza
Érezze a zenét a Philips CSP6911 sztereó autós hangszórókkal. A 16 x 24 cm-es 3 utas hangszórók 300 W-os csúcsteljesítménnyel rendelkeznek. Az ovális polipropilén kúp és a puha PEI dóm magassugárzó élettel teli zenei részletgazdagságot és gazdag mély hangzást nyújt.
6 x 9"
3 utas
300 W csúcsteljesítmény
A PEI (poliéterimid) ideális anyag a dóm magashangszórókhoz a kis súlya, nagy húzószilárdsága, nagy stabilitása és a magas hőmérséklettel szembeni ellenállása miatt. A magashangszórón belül a kis membrán (a dóm nyílása) magas frekvenciájú hangokat hoz létre. Ezek a PEI dómok még a legmagasabb zenei hangokat is képesek létrehozni, meleg, teljes magas hangzásban. A dóm formája a hangot egyben terjeszti is, így a magas hangok a gépkocsi minden ülésében megfelelően hallhatók.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
mates001
23/10/2014
Česká republika
tento produkt je dobre staveny ma krasny vykon 300W
tento produkt je ovalny proto jsem si ho vybral pac maj presny trar co potrebuji. a hlavne me nejvice na nich zaujal ten spickovy vykon 300W
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: CSP6911 Koaxiální reproduktor do auta
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: CSP6911 Koaxiální reproduktor do auta