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Gyártás megszűnt

Autós koaxiális hangsugárzó

CSP6911/00

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Az Ön saját mobil zenés színháza

Érezze a zenét a Philips CSP6911 sztereó autós hangszórókkal. A 16 x 24 cm-es 3 utas hangszórók 300 W-os csúcsteljesítménnyel rendelkeznek. Az ovális polipropilén kúp és a puha PEI dóm magassugárzó élettel teli zenei részletgazdagságot és gazdag mély hangzást nyújt.

Összes előny megtekintése

élettel teli hangot biztosító 3 utas sztereó technológiával

Az Ön saját mobil zenés színháza

  • 6 x 9"

  • 3 utas

  • 300 W csúcsteljesítmény

50 W RMS teljesítménykezelés

Ovális polipropilén kúp, gazdag, mély hangzás

Ovális polipropilén kúp, gazdag, mély hangzás

Puha PEI dóm magashangszóró a meleg és texturált hangok érdekében

Puha PEI dóm magashangszóró a meleg és texturált hangok érdekében

A PEI (poliéterimid) ideális anyag a dóm magashangszórókhoz a kis súlya, nagy húzószilárdsága, nagy stabilitása és a magas hőmérséklettel szembeni ellenállása miatt. A magashangszórón belül a kis membrán (a dóm nyílása) magas frekvenciájú hangokat hoz létre. Ezek a PEI dómok még a legmagasabb zenei hangokat is képesek létrehozni, meleg, teljes magas hangzásban. A dóm formája a hangot egyben terjeszti is, így a magas hangok a gépkocsi minden ülésében megfelelően hallhatók.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

23/10/2014

Česká republika

Česká republika

tento produkt je dobre staveny ma krasny vykon 300W

tento produkt je ovalny proto jsem si ho vybral pac maj presny trar co potrebuji. a hlavne me nejvice na nich zaujal ten spickovy vykon 300W

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: CSP6911 Koaxiální reproduktor do auta

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: CSP6911 Koaxiální reproduktor do auta

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.