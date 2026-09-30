TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termékről, szemből, fentről, balról
  • Fénykép a termék elejéről
  • Érzelmi előny fénykép
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termékről, szemből, fentről, balról
  • Fénykép a termék elejéről
  • Érzelmi előny fénykép

Gyártás megszűnt

szórakoztatórendszer dokkolóegységgel

DC190/12

Ébredjen kedvenc dallamaira

Ébredjen iPod zenéjére a Philips DC190 dokkolós szórakoztatórendszerével. A kettős ébresztési funkcióval ellátott, tükrös kialakítású, stílusos rendszerrel az MP3 Link csatlakozókábelnek köszönhetően napját más hordozható készülékekről származó kedvenc zeneszámaival kezdheti.

Összes előny megtekintése

iPod lejátszóról, vagy a rádióból

Ébredjen kedvenc dallamaira

3 W kimeneti RMS összteljesítmény

3 W kimeneti RMS összteljesítmény

A rendszer kimeneti összteljesítménye 3 W RMS. Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az erősítőből a hangsugárzó felé továbbított elektromos teljesítményt jelenti, wattban mérve. A hangsugárzó felé továbbított elektromos teljesítmény nagysága és a hangsugárzó érzékenysége együttesen határozza meg a keletkező hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

Hétköznapi/hétvégi ébresztés beállítás életstílusának megfelelően

Hétköznapi/hétvégi ébresztés beállítás életstílusának megfelelően

Ez a modern életstílust tükröző kialakítású órás rádió kettős ébresztési funkcióval rendelkezik, melynek segítségével eltérő ébresztési időpontokat állíthat be a hétköznapokra és a hétvégére, vagy párok eltérő ébresztési idejét is beállíthatja. Az ébresztési beállítások megegyező ébresztési időkkel szerkeszthetők egész hétre, hétfőtől péntekig. Vagy beállíthatja a korai ébresztést hétköznapokon hétfőtől péntekig, míg szombaton és vasárnap bátran lustálkodhat. Bármelyiket is választja, ez a kényelmes funkció megkíméli attól, hogy minden este más ébresztési időt kelljen beállítania.

Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.