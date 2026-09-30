3 W kimeneti RMS összteljesítmény

A rendszer kimeneti összteljesítménye 3 W RMS. Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az erősítőből a hangsugárzó felé továbbított elektromos teljesítményt jelenti, wattban mérve. A hangsugárzó felé továbbított elektromos teljesítmény nagysága és a hangsugárzó érzékenysége együttesen határozza meg a keletkező hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.