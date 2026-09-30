2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DC190/12
Ébredjen kedvenc dallamaira
Ébredjen iPod zenéjére a Philips DC190 dokkolós szórakoztatórendszerével. A kettős ébresztési funkcióval ellátott, tükrös kialakítású, stílusos rendszerrel az MP3 Link csatlakozókábelnek köszönhetően napját más hordozható készülékekről származó kedvenc zeneszámaival kezdheti.
A rendszer kimeneti összteljesítménye 3 W RMS. Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az erősítőből a hangsugárzó felé továbbított elektromos teljesítményt jelenti, wattban mérve. A hangsugárzó felé továbbított elektromos teljesítmény nagysága és a hangsugárzó érzékenysége együttesen határozza meg a keletkező hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.
Ez a modern életstílust tükröző kialakítású órás rádió kettős ébresztési funkcióval rendelkezik, melynek segítségével eltérő ébresztési időpontokat állíthat be a hétköznapokra és a hétvégére, vagy párok eltérő ébresztési idejét is beállíthatja. Az ébresztési beállítások megegyező ébresztési időkkel szerkeszthetők egész hétre, hétfőtől péntekig. Vagy beállíthatja a korai ébresztést hétköznapokon hétfőtől péntekig, míg szombaton és vasárnap bátran lustálkodhat. Bármelyiket is választja, ez a kényelmes funkció megkíméli attól, hogy minden este más ébresztési időt kelljen beállítania.
Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.
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