120 W kimeneti RMS összteljesítmény

A rendszer RMS összteljesítménye 120 W. Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény gyakori mértéke, vagyis az erősítőből a hangszóró felé továbbított elektromos energia, wattban mérve. A hangszóró felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangszóró érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.