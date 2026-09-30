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Gyártás megszűnt

dokkolós hangrendszer

DC5070/10

Hallgassa a kívánt iPod/iPhone/iPad zenéjét kiemelkedő minőségben

Sütkérezzen a 2.1-es hangszórórendszerű, erőteljes beépített mélynyomójú és 120 W kimeneti teljesítményű, torony kialakítású Philips dokkolórendszer nagyszerű hangzásában. Mindemellett ez az egyedi eleganciájú hangsugárzó egyszerűen hozzáférhető dokkolást is biztosít az iPod/iPhone/iPad rendszer számára.

Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

Hallgassa a kívánt iPod/iPhone/iPad zenéjét kiemelkedő minőségben

  • iPod/iPhone/iPad dokkolóegység

120 W kimeneti RMS összteljesítmény

120 W kimeneti RMS összteljesítmény

A rendszer RMS összteljesítménye 120 W. Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény gyakori mértéke, vagyis az erősítőből a hangszóró felé továbbított elektromos energia, wattban mérve. A hangszóró felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangszóró érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

Egyedülálló függőleges kialakítás az Ön életstílusához tervezve

Egyedülálló függőleges kialakítás az Ön életstílusához tervezve.

Egyetlen távvezérlő a rendszerhez és az iPod-hoz

Egyetlen távvezérlő a rendszerhez és az iPod-hoz

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.