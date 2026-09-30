2 év jótállás.
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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DC5070/10
Hallgassa a kívánt iPod/iPhone/iPad zenéjét kiemelkedő minőségben
Sütkérezzen a 2.1-es hangszórórendszerű, erőteljes beépített mélynyomójú és 120 W kimeneti teljesítményű, torony kialakítású Philips dokkolórendszer nagyszerű hangzásában. Mindemellett ez az egyedi eleganciájú hangsugárzó egyszerűen hozzáférhető dokkolást is biztosít az iPod/iPhone/iPad rendszer számára.
iPod/iPhone/iPad dokkolóegység
A rendszer RMS összteljesítménye 120 W. Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény gyakori mértéke, vagyis az erősítőből a hangszóró felé továbbított elektromos energia, wattban mérve. A hangszóró felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangszóró érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.
Egyedülálló függőleges kialakítás az Ön életstílusához tervezve.
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