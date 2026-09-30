iPod Touch készülékét álló és fekvő helyzetben is használhatja

Az iPod touch lejátszójában található gyorsulásmérő automatikusan változtatja a kijelző tartalmának megjelenítési módját. Ha forgatja iPod touch lejátszóját, a kijelző tartalma álló helyzetből fekvő helyzetbe vált, vagy fordítva. A Philips rendszer beépített iPod dokkolójának tervezésekor különös fontosságot kapott a kijelző forgatását lehetővé tevő funkció támogatása, így Ön a kép helyzetének megfelelően kényelmesen megtekintheti a weboldalakat, fényképeket, vagy videóklipeket iPod touch lejátszóján.