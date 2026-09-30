2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DC910/12
iPod zene – hangosan, kiváló minőségben
Videofelvételeinek maradéktalan élvezetéhez mindössze állóból fekvő helyzetbe kell fordítania az iPod készüléket a Philips DC910 dokkolós szórakoztatórendszeren. A kettős wOOx hangsugárzók gondoskodnak a zene erőteljes mélyhangjáról – bármely forrásból!
Forgatható dokkoló
USB- és SD-kártyanyílás
A wOOx technológia kitűnő mélyhangot hoz létre, mivel az alacsony frekvenciájú basszus megragadásával és felerősítésével drámai módon megnöveli a mélyhang élményét.
Az iPod touch lejátszójában található gyorsulásmérő automatikusan változtatja a kijelző tartalmának megjelenítési módját. Ha forgatja iPod touch lejátszóját, a kijelző tartalma álló helyzetből fekvő helyzetbe vált, vagy fordítva. A Philips rendszer beépített iPod dokkolójának tervezésekor különös fontosságot kapott a kijelző forgatását lehetővé tevő funkció támogatása, így Ön a kép helyzetének megfelelően kényelmesen megtekintheti a weboldalakat, fényképeket, vagy videóklipeket iPod touch lejátszóján.
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