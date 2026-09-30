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Gyártás megszűnt

szórakoztatórendszer dokkolóegységgel

DC910/12

iPod zene – hangosan, kiváló minőségben

Videofelvételeinek maradéktalan élvezetéhez mindössze állóból fekvő helyzetbe kell fordítania az iPod készüléket a Philips DC910 dokkolós szórakoztatórendszeren. A kettős wOOx hangsugárzók gondoskodnak a zene erőteljes mélyhangjáról – bármely forrásból!

Összes előny megtekintése

wOOx hangsugárzókkal

iPod zene – hangosan, kiváló minőségben

  • Forgatható dokkoló

  • USB- és SD-kártyanyílás

Kettős wOOx hangsugárzók a kitűnő mélyhangért

Kettős wOOx hangsugárzók a kitűnő mélyhangért

A wOOx technológia kitűnő mélyhangot hoz létre, mivel az alacsony frekvenciájú basszus megragadásával és felerősítésével drámai módon megnöveli a mélyhang élményét.

30 W RMS kimeneti összteljesítmény

30 W RMS kimeneti összteljesítmény

iPod Touch készülékét álló és fekvő helyzetben is használhatja

iPod Touch készülékét álló és fekvő helyzetben is használhatja

Az iPod touch lejátszójában található gyorsulásmérő automatikusan változtatja a kijelző tartalmának megjelenítési módját. Ha forgatja iPod touch lejátszóját, a kijelző tartalma álló helyzetből fekvő helyzetbe vált, vagy fordítva. A Philips rendszer beépített iPod dokkolójának tervezésekor különös fontosságot kapott a kijelző forgatását lehetővé tevő funkció támogatása, így Ön a kép helyzetének megfelelően kényelmesen megtekintheti a weboldalakat, fényképeket, vagy videóklipeket iPod touch lejátszóján.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.