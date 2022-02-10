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Gyártás megszűnt

Mikro zenei rendszer

DCM2060/12

5

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Az otthonába illő hangrendszer

Hallgassa otthonában is a hordozható lejátszón lévő zeneszámokat. A Philips DCM2060/12 mikrorendszer iPod/iPhone/iPad-dokkolóval, valamint a hordozható eszközökhöz használható USB Direct csatlakozóval is rendelkezik. Akár falra, akár asztalra helyezi a készüléket, fantasztikus látványt nyújt.

Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

Az otthonába illő hangrendszer

  • iPod/iPhone/iPad dokkolóegység

Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért

Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért

A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

10/02/2022

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Dobrý mikrosystém v nevšedním provedení

Mikrosystém jsme kupovali už před cca 10 lety. Dodnes slouží avšak bohužel už je tršku poničený od vnoučat. Využil jsem možnost zavěšení na zeď a pověsil jsem jej za hlavy postele, abychom mohli poslouchat hudbu v posteli. Integrovaný konektor na připojení iPod/iPhone byl ze začátku hodně využitý. Bohužel se změnou konektoru na lightning už není možné iPhone připojovat, takže na konektoru je nastálo umístěný starý iPod. Chtělo by to od Philips nějaký nový model s možností Airplay nebo Bluetooth připojení pro iPhone.

Előnyök

Na svou dobu asi neměl konkurenci pro naše využití v ložnici i jako budík

Hátrányok

Už je zastaralý

Ez az értékelés a következőhöz készült: DCM2060 Hudební mikrosystém

Használat dátuma 2020-02-10

Ez az értékelés a következőhöz készült: DCM2060 Hudební mikrosystém

Használat dátuma 2020-02-10

09/06/2012

Polska

Polska

Super sprzęt POLECAM !!!

BARDZO FAJNA NOWOCZESNA MIKROWIEŻA PIĘKNY DISEGIN DOBRA MOC GŁOŚNIKÓW...

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DCM2060 Mikrowieża

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DCM2060 Mikrowieża

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.