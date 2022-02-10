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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Az otthonába illő hangrendszer
Hallgassa otthonában is a hordozható lejátszón lévő zeneszámokat. A Philips DCM2060/12 mikrorendszer iPod/iPhone/iPad-dokkolóval, valamint a hordozható eszközökhöz használható USB Direct csatlakozóval is rendelkezik. Akár falra, akár asztalra helyezi a készüléket, fantasztikus látványt nyújt.
iPod/iPhone/iPad dokkolóegység
A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.
A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.
A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Luboš16
10/02/2022
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Dobrý mikrosystém v nevšedním provedení
Mikrosystém jsme kupovali už před cca 10 lety. Dodnes slouží avšak bohužel už je tršku poničený od vnoučat. Využil jsem možnost zavěšení na zeď a pověsil jsem jej za hlavy postele, abychom mohli poslouchat hudbu v posteli. Integrovaný konektor na připojení iPod/iPhone byl ze začátku hodně využitý. Bohužel se změnou konektoru na lightning už není možné iPhone připojovat, takže na konektoru je nastálo umístěný starý iPod. Chtělo by to od Philips nějaký nový model s možností Airplay nebo Bluetooth připojení pro iPhone.
Előnyök
Na svou dobu asi neměl konkurenci pro naše využití v ložnici i jako budík
Hátrányok
Už je zastaralý
Ez az értékelés a következőhöz készült: DCM2060 Hudební mikrosystém
Használat dátuma 2020-02-10
Ez az értékelés a következőhöz készült: DCM2060 Hudební mikrosystém
Használat dátuma 2020-02-10
JACEK222
09/06/2012
Polska
Super sprzęt POLECAM !!!
BARDZO FAJNA NOWOCZESNA MIKROWIEŻA PIĘKNY DISEGIN DOBRA MOC GŁOŚNIKÓW...
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DCM2060 Mikrowieża
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DCM2060 Mikrowieża