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Gyártás megszűnt

Mikro zenei rendszer

DCM3060/12

Az otthonába illő hangrendszer

Dokkolhatja a kívánt iPod/iPhone/iPad eszközt, illetve egyéb forrást is használhat az USB Direct csatlakozással – és élvezheti a wOOx technológia nyújtotta zengő, erőteljes basszust. Praktikus, falra szerelhető kialakításának köszönhetően a Philips DCM3060/12 mikro zenei rendszer a briliáns hangzást eleganciával párosítja.

Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

Az otthonába illő hangrendszer

  • iPod/iPhone/iPad dokkolóegység

  • 40 W

MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása

MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása

A hangtömörítési eljárás a hangminőség radikális romlása nélkül teszi lehetővé nagy zenefájlok akár 10-szeres tömörítését is. Az MP3 és WMA két olyan tömörítési formátum, amelyeknek köszönhetően megtapasztalhatja Philips lejátszóján a digitális zene világának előnyeit. Töltsön le hivatalos internetes oldalakról MP3 vagy WMA dalokat, vagy hozza létre saját MP3 vagy WMA zenefájljait az audio CD-k rippelésével (konvertálásával), és gondoskodjon a lejátszóra való átvitelükről.

USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.

A motoros elülső tolóajtó stílust és eleganciát teremt

A motoros elülső tolóajtó stílust és eleganciát teremt

A motoros elülső tolóajtó még vonzóbbá teszi az amúgy is elegáns rendszer küllemét. A stílusos, mégis funkcionális, a lemezt takaró ajtó könnyed függőleges fel és le mozgással reagál a gomb érintésére, amikor csak Önnek kedve van zenei választékának megváltoztatására. Dőljön hátra, és élvezze a dinamikus hangteljesítményt, miközben az átlátszó ablaknak köszönhetően a szeme előtt történik a lemez lejátszása.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.