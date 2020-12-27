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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
A hangzás bűvöletében
A Philips komponens hifi rendszer egyszerre nyújt lehetőséget iPhone/iPod zeneszámai lejátszására és a készülékek töltésére. A különleges, fényes fekete kivitelű hangsugárzók és alumínium ház előkelő külsőt biztosítanak, a dóm magashangszórók pedig részletgazdag és természetes hangzást nyújtanak.
iPhone/iPod dokkolóegység
Dóm magashangszóró
100 W
A rendszer RMS összteljesítménye 100 W. Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény gyakori megadási formája, az erősítőből a hangszóró felé továbbított elektromos teljesítmény effektív értéke, wattban mérve. A hangszóró felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangszóró érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.
A dóm magashangszórók által biztosított tiszta magas és közepes frekvenciák javítják a hangsugárzókból kiadott eredő hangzás tisztaságát. A torzítatlan és színezetében változatlan szélessávú hang harmonikus elegyét nyújtó hangszóróknak köszönhetően mind az énekhang, mind a hangszerek hangja részletgazdag és tiszta, így az eredő hangzás mélyhangszórókkal párosítva is kiegyensúlyozott.
Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
mrbandy
27/12/2020
Magyarország
Szép hangzás, könnyű használhatóság!
Volt szerencsém a közelmúltban kipróbáéni ezt a hifi rendszert, amit nagyon szép hangzás és könnyű használhatóság jellemez. iPod-al próbáltam és tökéletesen működött. Ajánlani tudom mindenkinek ezt a rendszert.
Előnyök
könnyen használható
Hátrányok
nincs ilyen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DCM713 komponens hifi rendszer
Használat dátuma 2020-11-27
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DCM713 komponens hifi rendszer
Használat dátuma 2020-11-27