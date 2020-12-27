TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termék elejéről
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a tartozékkal kiegészített termékről
  • A termék életmódja
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termék elejéről
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a tartozékkal kiegészített termékről
  • A termék életmódja

Gyártás megszűnt

komponens hifi rendszer

DCM713/12

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

A hangzás bűvöletében

A Philips komponens hifi rendszer egyszerre nyújt lehetőséget iPhone/iPod zeneszámai lejátszására és a készülékek töltésére. A különleges, fényes fekete kivitelű hangsugárzók és alumínium ház előkelő külsőt biztosítanak, a dóm magashangszórók pedig részletgazdag és természetes hangzást nyújtanak.

Összes előny megtekintése

Élvezze a hifi zenét

A hangzás bűvöletében

  • iPhone/iPod dokkolóegység

  • Dóm magashangszóró

  • 100 W

100 W RMS kimeneti összteljesítmény

100 W RMS kimeneti összteljesítmény

A rendszer RMS összteljesítménye 100 W. Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény gyakori megadási formája, az erősítőből a hangszóró felé továbbított elektromos teljesítmény effektív értéke, wattban mérve. A hangszóró felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangszóró érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

Dóm magashangszóró a részletgazdag és természetes hangzásért

A dóm magashangszórók által biztosított tiszta magas és közepes frekvenciák javítják a hangsugárzókból kiadott eredő hangzás tisztaságát. A torzítatlan és színezetében változatlan szélessávú hang harmonikus elegyét nyújtó hangszóróknak köszönhetően mind az énekhang, mind a hangszerek hangja részletgazdag és tiszta, így az eredő hangzás mélyhangszórókkal párosítva is kiegyensúlyozott.

Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

27/12/2020

Magyarország

Magyarország

Szép hangzás, könnyű használhatóság!

Volt szerencsém a közelmúltban kipróbáéni ezt a hifi rendszert, amit nagyon szép hangzás és könnyű használhatóság jellemez. iPod-al próbáltam és tökéletesen működött. Ajánlani tudom mindenkinek ezt a rendszert.

Előnyök

könnyen használható

Hátrányok

nincs ilyen

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DCM713 komponens hifi rendszer

Használat dátuma 2020-11-27

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DCM713 komponens hifi rendszer

Használat dátuma 2020-11-27

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.