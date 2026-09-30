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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DLA78405/10
iPod lejátszás teljes sztereó hangzással
Ismerje meg az iPod teljes teret betöltő hangzását az iPod iBoom JukeBox nevű hifi hangszórórendszerével. A lenyűgöző Display Remote funkcióval a távvezérlő információs képernyőjén navigálhat az iPod tartalmak között! A távvezérlő és az iPod töltéséhez gondoskodjon azok dokkolásáról.
iPod
A hifi hangsugárzórendszer D-osztályú erősítővel, kettős mély- és magassugárzóval rendelkezik a gazdag mélyhangzás, a tiszta magas hangok érdekében, hogy Ön luxusminőségben hallgathassa sztereó zeneszámait.
Ez a vonzó kialakítású hangsugárzó-rendszer házának bármely szobájában kitűnően mutat, így szabadon élvezheti kedvenc zeneszámait, nincs szüksége fejhallgatóra.
A kijelzős távvezérlés funkció lehetővé teszi, hogy Ön egy nagy fényerejű és könnyen olvasható képernyővel vezérelhesse iPod készülékét, pontosan úgy, mintha iPod-jával tenné.
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