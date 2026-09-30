iPod lejátszás teljes sztereó hangzással

Ismerje meg az iPod teljes teret betöltő hangzását az iPod iBoom JukeBox nevű hifi hangszórórendszerével. A lenyűgöző Display Remote funkcióval a távvezérlő információs képernyőjén navigálhat az iPod tartalmak között! A távvezérlő és az iPod töltéséhez gondoskodjon azok dokkolásáról.