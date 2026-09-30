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Gyártás megszűnt

iBoom JukeBox

DLA78405/10

iPod lejátszás teljes sztereó hangzással

Ismerje meg az iPod teljes teret betöltő hangzását az iPod iBoom JukeBox nevű hifi hangszórórendszerével. A lenyűgöző Display Remote funkcióval a távvezérlő információs képernyőjén navigálhat az iPod tartalmak között! A távvezérlő és az iPod töltéséhez gondoskodjon azok dokkolásáról.

Összes előny megtekintése

és a képernyőn megjelenő távvezérlővel

iPod lejátszás teljes sztereó hangzással

  • iPod

Hallgassa luxus sztereó hangminőségű zeneszámait

A hifi hangsugárzórendszer D-osztályú erősítővel, kettős mély- és magassugárzóval rendelkezik a gazdag mélyhangzás, a tiszta magas hangok érdekében, hogy Ön luxusminőségben hallgathassa sztereó zeneszámait.

A vonzó hangsugárzók bármilyen szobát zenével töltenek meg

Ez a vonzó kialakítású hangsugárzó-rendszer házának bármely szobájában kitűnően mutat, így szabadon élvezheti kedvenc zeneszámait, nincs szüksége fejhallgatóra.

Távvezérlő könnyen olvasható, iPod infó kijelzővel

A kijelzős távvezérlés funkció lehetővé teszi, hogy Ön egy nagy fényerejű és könnyen olvasható képernyővel vezérelhesse iPod készülékét, pontosan úgy, mintha iPod-jával tenné.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.