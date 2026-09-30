2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DLC1501A/00
USB-C – USB-A adapter
Lehetővé teszi az USB-csatlakozást USB C-aljzatához. Alakítson át bármilyen USB-C portot USB-A porttá, és csatlakoztassa USB-A eszközök széles választékát, többek között külső merevlemezeket, telefonokat, egereket, nyomtatókat.
USB 3.0
Támogatja az USB 3.0 high speed, 5 Gbit/s-os adatátvitelt
A karcsú és ergonomikus kivitelnek köszönhetően gond nélkül bárhol elfér.
A rugalmas kialakításnak köszönhetően egyszerű felhelyezni és levenni.
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