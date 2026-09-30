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Gyártás megszűnt

USB-C – USB-A aljzat

DLC1501A/00

USB-C – USB-A adapter

Lehetővé teszi az USB-csatlakozást USB C-aljzatához. Alakítson át bármilyen USB-C portot USB-A porttá, és csatlakoztassa USB-A eszközök széles választékát, többek között külső merevlemezeket, telefonokat, egereket, nyomtatókat.

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USB-C – USB-A adapter

  • USB 3.0

Támogatja az USB 3.0 adatátvitelt

Támogatja az USB 3.0 high speed, 5 Gbit/s-os adatátvitelt

Karcsú és könnyű kivitel

A karcsú és ergonomikus kivitelnek köszönhetően gond nélkül bárhol elfér.

Rugalmas kialakítás az egyszerű felhelyezés és levétel érdekében

A rugalmas kialakításnak köszönhetően egyszerű felhelyezni és levenni.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.