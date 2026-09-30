2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DLC2103U/00
1,2 méteres USB A–Micro-USB kábel
Töltse fel vagy csatlakoztassa telefonját ezzel az USB-A–Micro USB kábellel. Kompatibilis a meglévő USB-s fali vagy autós töltőjével. Nagyszerű tartalék- vagy cserekábelként szolgál!
Vigye magával, tartsa az asztalán, vagy helyettesítse vele az elveszett kábelt, így mindig tudja készülékét csatlakoztatni és tölteni, amikor csak szükséges.
A meglévő USB-alapú áramforrások bármelyikével – legyen az fali csatlakozó, autó vagy számítógép – működik a kényelmes töltés érdekében, amikor csak szüksége van rá.
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