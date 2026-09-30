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Gyártás megszűnt

USB-A – USB-C

DLC3104A/00

1,2 m-es USB-A–USB-C kábel

A csatlakoztatott készülékét töltheti is, és mindez működik a meglévő USB fali vagy autós töltővel. Nagyszerű dolog, ha van egy ilyen tartalék vagy cserekábele!

Összes előny megtekintése

1,2 m-es USB-A–USB-C kábel

  • Szinkronizálás és töltés

  • 1,2 méter

Egy kéznél lévő, nagyszerű tartalék- vagy cserekábel

Vigye magával, tartsa az asztalán, vagy helyettesítse vele az elveszett kábelt, így mindig tudja készülékét csatlakoztatni és tölteni, amikor csak szükséges.

Működik a meglévő USB fali vagy autós töltőkkel

A meglévő USB-alapú áramforrások bármelyikével – legyen az fali csatlakozó, autó vagy számítógép – működik a kényelmes töltés érdekében, amikor csak szüksége van rá.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.