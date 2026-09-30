USB-C–Lightning kábel

Csatlakoztassa iPhone készülékét a Macbook számítógéphez, hogy szinkronizálhassa a zenefájljait, alkalmazásait, fényképeit, frissítéseit, és még sok minden mást. A csatlakoztatott készülékét töltheti is, és mindez működik a meglévő USB-C fali vagy autós töltővel. Nagyszerű dolog, ha van egy ilyen tartalék vagy cserekábele!