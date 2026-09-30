2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DLC3104T/00
3 az 1-ben kábel
Micro USB, USB-C és Lightning csatlakozó egyetlen kellékben. Csupán erre az egy kábelre van szüksége az összes eszközéhez.
Szinkronizálás és töltés
1,2 m
Vigye magával, tartsa az asztalán, vagy helyettesítse vele az elveszett kábelt, így mindig tudja készülékét csatlakoztatni és tölteni, amikor csak szükséges.
A meglévő USB-alapú áramforrások bármelyikével – legyen az fali csatlakozó, autó vagy számítógép – működik a kényelmes töltés érdekében, amikor csak szüksége van rá.
Az Apple Lightning kábel nagyszerű tartalék- vagy cserekábele
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