2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DLC3106L/00
USB-C–Lightning kábel
Csatlakoztassa iPhone készülékét a Macbook számítógéphez, hogy szinkronizálhassa a zenefájljait, alkalmazásait, fényképeit, frissítéseit, és még sok minden mást. A csatlakoztatott készülékét töltheti is, és mindez működik a meglévő USB-C fali vagy autós töltővel. Nagyszerű dolog, ha van egy ilyen tartalék vagy cserekábele!
Szinkronizálás és töltés
2 m
A meglévő USB-alapú áramforrások bármelyikével – legyen az fali csatlakozó, autó vagy számítógép – működik a kényelmes töltés érdekében, amikor csak szüksége van rá.
USB-C csatlakozó a legújabb USB-C kompatibilis eszközök gyors töltéséhez
Az Apple Lightning kábel nagyszerű tartalék- vagy cserekábele
Értékelések