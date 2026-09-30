Egy kéznél lévő, nagyszerű tartalék- vagy cserekábel

A 30-érintkezős és USB csatlakozóval rendelkező tartozék kábel létfontosságú az iPhone vagy iPod készülék szinkronizálásához az iTunes szolgáltatással, és az eszköz számítógépen vagy USB-töltőn keresztüli töltéséhez. Vigye magával, tartsa az íróasztalán, vagy használja az elveszített kábele pótlására, hogy mindig tudja készülékét csatlakoztatni és tölteni, amikor csak szükséges.