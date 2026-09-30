2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DLC3106T/00
3 az 1-ben kábel
Micro USB, USB-C és Lightning csatlakozó egyetlen kellékben. Csupán erre az egy kábelre van szüksége az összes eszközéhez.
Szinkronizálás és töltés
2 m
Az Apple Lightning kábel nagyszerű tartalék- vagy cserekábele
A 30-érintkezős és USB csatlakozóval rendelkező tartozék kábel létfontosságú az iPhone vagy iPod készülék szinkronizálásához az iTunes szolgáltatással, és az eszköz számítógépen vagy USB-töltőn keresztüli töltéséhez. Vigye magával, tartsa az íróasztalán, vagy használja az elveszített kábele pótlására, hogy mindig tudja készülékét csatlakoztatni és tölteni, amikor csak szükséges.
A meglévő USB-alapú áramforrások bármelyikével – legyen az fali csatlakozó, autó vagy számítógép – működik a kényelmes töltés érdekében, amikor csak szüksége van rá.
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